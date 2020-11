Het had de jaarwisseling van de vuurwerkshows moeten worden, maar corona gooit roet in het eten

Archieffoto: pexels.com vergroot

In januari van dit jaar, toen corona nog ver weg was en we de puinhopen opruimden van een jaarwisseling met heel wat incidenten, gingen er bij veel gemeenten stemmen op om dit jaar een centrale vuurwerkshow te organiseren. Eén spectaculaire show voor iedereen. Maar, het lijkt er niet van te komen.

Janneke Bosch Geschreven door

Uit een peiling onder een aantal Brabantse gemeenten blijkt er niet veel animo te zijn voor een centrale vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling dit jaar. En regelmatig worden de coronamaatregelen genoemd als reden om ervan af te zien. De gemeente Helmond bijvoorbeeld, noemt de COVID-19 maatregelen als reden om geen centrale vuurwerkshow te organiseren. Datzelfde geldt voor de gemeente Uden: “Nu echter het coronavirus voor de tweede keer hevig heeft toegeslagen en de maatregelen weer aangescherpt zijn, vinden we het niet veilig en niet verantwoord om een vuurwerkshow te organiseren. Er komt dus geen vuurwerkshow in Uden tijdens de komende jaarwisseling.”

Nu al streep door de plannen

Ook nu we feitelijk nog niet zeker weten of er tijdens de jaarwisseling nog coronamaatregelen gelden, zetten gemeenten toch al een streep door het plan voor een vuurwerkshow. Het wordt te krap om voor te bereiden. Zo had de gemeente Tilburg graag een centrale vuurwerkshow georganiseerd bij de Piushaven en het Reeshofpark. Maar na de zomer gingen die plannen al de prullenbak in. Dat was het moment dat er vergunningsprocedures gestart moesten worden en er dus kosten gemaakt zouden worden door de organisatoren van die shows, schrijft het college van Tilburg aan de gemeenteraad.

Dat heeft ook de gemeente Oss geconcludeerd: “In deze tijd van COVID-19 is het organiseren van evenementen als een vuurwerkshow vooralsnog niet toegestaan. Mocht dat standpunt veranderen dan is de tijd te kort om dit goed voor te bereiden.”

'Shows gecanceld of on hold'

De man die had gehoopt de centrale vuurwerkshows bij gemeenten te organiseren, is Jeroen Cafferata, van Caffero Event Fireworks. Met zijn bedrijf in Berlicum is hij een van de grote spelers in de wereld van de vuurwerkshows. Maar door corona heeft hij het al bijna het hele jaar, hard te halen.

Jeroen Cafferata. vergroot

“Aan het begin van dit jaar zeiden veel gemeenten dat ze liever een vuurwerkshow wilden, dan een boel consumentenvuurwerk”, herinnert Jeroen zich. Maar een maand later diende het coronavirus zich aan in Nederland en werd alles anders. “We zijn van de zomer nog heel druk geweest om gemeenten te benaderen, maar toen werd de boot al afgehouden.”

Ook kon er een streep door reserveringen die al waren gemaakt. “Alle shows die we zouden verzorgen met oud en nieuw zijn gecanceld, of on hold gezet”, vertelt hij.

Nu is oudjaar natuurlijk een belangrijke dag voor iemand die zijn brood met vuurwerkshows verdient, maar lang niet de énige dag in het jaar. Maar ook de rest van 2020 was geen goed jaar op vuurwerkshow-gebied. “Ik denk dat 95 procent van onze shows is komen te vervallen. Misschien alleen nog bij een voetbalwedstrijd ofzo. Het was geen topjaar, om het zo maar te zeggen.”

