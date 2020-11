Docente Pierson College nog niet voor de klas na heftige reacties over tonen Mohammed-cartoon

Rector Alma van Bommel van het Ds. Pierson College in Den Bosch. vergroot

De docente van het Ds. Pierson College in Den Bosch, die tijdelijk haar werk neerlegde nadat er ophef was ontstaan over het tonen van een Mohammed-cartoon in haar les, staat nog niet voor de klas. Dat laat rector Alma van Bommel van de school dinsdagochtend aan Omroep Brabant weten. Het gaat naar omstandigheden redelijk met haar, zo vertelt de rector.

Over wanneer de docente haar werk weer zal oppakken, kan Van Bommel niks zeggen. De docente die zich bedreigd voelt door de heftige reacties, krijgt nu volgens haar alle kans om weer in balans te komen. De rector geeft aan elke dag contact met haar te hebben.

De ophef ontstond vorige week over beeldmateriaal dat gebruikt werd in de lessen maatschappijleer van de bovenbouw. Daar werd onder meer een dia getoond van een spotprent van de profeet Mohammed. Een foto van het beeldmaterieel uit de les werd vervolgens zonder de context van de les op social media gedeeld. Dit leidde tot bedreigingen richting de school en de docente, waardoor in de woorden van de school een 'onveilige situatie' ontstond.

"De enorme piek van emoties hebben we achter de rug."

Het is inmiddels volgens de rector weer 'rustig' op haar school. "De enorme piek van emoties hebben we achter de rug", legt ze uit. Nu is het wat haar betreft zaak 'ruimte te geven aan het gesprek over wat er is gebeurd'. "Gesprekken in de klas die we momenteel voorbereiden."

De school heeft in de zaak geen aangifte gedaan. Daar is de rector ook helemaal niet mee bezig, geeft ze aan. Politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente zijn volgens haar actief bezig met de zaak, maar zelf is zij vooral bezig met rust creëren op school en met het welzijn van haar collega.

