Druk op coronateststraten neemt af, maar de daling is nog pril

Ook bij de GGD in West-Brabant, net als in de rest van het land, loopt het aantal mensen dat langskomt voor een coronatest terug. Er komen nu nog zo’n 1250 mensen per dag langs, dat is ongeveer het niveau van september, zegt een woordvoerder. Maar de ingezette daling is nog pril: pas sinds afgelopen vrijdag ongeveer is die echt zichtbaar. “Ik zou het inderdaad nog wel een week verder willen zien.”

Er is een aantal verklaringen voor het feit dat er minder mensen naar de teststraten van de GGD komen. De belangrijkste is dat mensen zich aan de maatregelen houden, zegt woordvoerder Linda Vlamings van de GGD West-Brabant. Dat zorgt voor een daling in het aantal mensen met het coronavirus. Maar ook andere virussen gaan minder makkelijk over. “Doordat mensen zich goed aan de maatregelen houden, worden er ook minder mensen verkouden. En je ziet minder luchtweginfecties.”

Dus minder mensen met klachten die lijken op die van corona, melden zich voor een test. “We houden ons aan de regels en dat begint te werken”, constateert de GGD. En er speelt nog iets: “We zitten in de periode nog vóór het griepseizoen en na de allergieën”, ook dat levert minder mensen met klachten op die een test moeten laten doen.

Commerciële tests

Een toename van het aantal commerciële tests draagt dan weer niet noemenswaardig bij aan het feit dat het rustiger wordt bij de GGD, zegt Vlamings. Zo’n tachtig procent van de coronatesten wordt gedaan door een GGD. De overige twintig procent wordt voornamelijk uitgevoerd in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen.

“Je moet er ook best een flink bedrag voor betalen”, zegt de woordvoerder. “Ze hebben daar natuurlijk sneltesten, wij zijn daar ook mee bezig om die goed toepasbaar te krijgen. In Breda hebben we al een paar straten waar gebruik wordt gemaakt van de sneltesten en dat gaan we verder uitbreiden.”

Er zit veel verschil in kwaliteit van de commerciële testen, vindt de GGD West-Brabant. “Ook positieve testen bij commerciële teststraten moeten bij ons gemeld worden. Corona is een meldingsplichtige ziekte”, legt de woordvoerder uit. De GGD heeft dus best zicht op waar er commerciële testen worden gedaan. “En als we ergens twijfelen aan de kwaliteit van de test, dan geven we dat door aan de Inspectie.”

's Ochtends bellen, 's middags testen

Of er nu dan ook minder rijen staan bij de teststraten? “Dat is eigenlijk alleen afhankelijk van hoeveel mensen er tegelijkertijd komen. Een betere indicatie is dat mensen nu in de ochtend bellen en dan eigenlijk ’s middags al direct terecht kunnen”, legt Vlamings uit.

Het klinkt hoopvol, maar we zijn er nog niet, benadrukt de woordvoerder. “Er is een dalende trend, maar we lopen wat achter op de rest van het land. We staan nog in de top drie van het aantal besmettingen.” Dat aantal moet nog verder omlaag. Net als het percentage van het aantal mensen dat positief test. “We zaten op twintig procent. Dat is nu iets minder dan zestien procent.”

