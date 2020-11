Kleinfisjenie! Zo viert Brabant tóch de elfde van de elfde

Toch een beetje in de carnavalsstemming in Breda (foto: Erald van der Aa). vergroot

Carnaval is dit jaar helemaal anders dan anders. Ook de elfde van de elfde is niet zoals normaal. Maar je kunt carnaval wel afgelasten, je haalt carnaval niet uit de Brabander. Daarom is het dit jaar geen #fijnfisjenie maar een #kleinfisjenie. Hier houden we de hele dag voor je bij hoe de elfde van de elfde beleefd wordt in Brabant.

16.55 - Niet voor het eerst

Denken we iets unieks mee te maken...

16.22 - Meer vlaggen

Ook in het Pezerikkengat (Hilvarenbeek) prijkt de vlag op de Sint Petruskerk.

Foto: Bart van Hoof. vergroot

16.11 - Online verbroedering

Zo is het, Hanneke. Online toch wat verbroedering op de elfde van de elfde.

15.55 - Hart onder de riem

Een hart onder de bier, euh riem, kun je op deze dag prima gebruiken. Proost!

15.22 - Ondertussen in Kielegat: voorbereiden voor de quiz

In Breda wordt de laatste hand gelegd aan de grote virtuele carnavalsquiz die er vanavond wordt gehouden. Normaal gesproken staat op de elfde van de elfde de Markt in Breda helemaal vol, maar dat kan nu natuurlijk niet. Op deze manier proberen ze er toch een feestje van te maken.

Foto: René van Hoof vergroot

14.55 - Doorgaon! in de iTunes top 10

Nog maar een paar uurtjes oud, is het carnavalstroostnummer Doorgaon! binnengekomen in de top 10 van iTunes. Het nummer werd om 11 minuten over 11 vanmorgen gelanceerd. Het is een samenwerking van verschillende carnavalsartiesten, die onder de noemer Niet Altijd Rozengeur het liedje en de video hebben gemaakt.

Nog niet gezien? Hier is hij nog een keer!

14.33 - Trouwen!

Een wel heel mooi feestje in Roosendaal vandaag! Op de elfde van de elfde zijn Loes en Remco in het huwelijksbootje gestapt, precies om elf minuten over één. Aan burgemeester Han van Midden de eer om het paar in de echt te verbinden.

14.22 - De beelden: zo werd de vlag gehesen in Dringersgat

Zo ging het vanmorgen: de carnavalsvlag die in Gilze werd gehesen:

14.11 - Sip

Ondanks de alternatieve feestelijkheden, is het voor veel mensen toch ook een beetje een verdrietige dag.

13.55 - Vlag gehesen in Gilze

Allebei waren ze al eens prins in Dringersgat: Peerke en Tinus. Vandaag hesen ze samen de carnavalsvlag. Geen groot feest erbij vandaag, maar de heren blijven het positief zien. "Vandaag nog even de handen uit de mouwen en dan vanavond een goei pilske op pakken", zo sprak Tinus. "Maar wel in huiselijke kring."

foto: René van Hoof vergroot

De heren hopen dat er volgend jaar weer gewoon als vanouds carnaval gevierd kan worden. "En dan zal het alleen maar extra losbarsten, met een extra grote polonaise en extra veel verbroedering", zo verwacht Tinus.

13.44 - In Roosendaal werden ontbijtjes uitgedeeld

13.22 - Ook bij de Keiebijters hangt de vlag uit

13.11 - Dweilorkest bij je thuis

Geen kroeg of dweilorkest woensdag. Voor veel carnavalsvierders wordt de elfde van de elfde dit jaar er eentje om weer snel te vergeten. Maar niet voor Rick van de Brink uit Bergen op Zoom. Rick maakt zijn eigen feestje met zijn eigen dweilorkest. Via zijn YouTube-kanaal is iedereen welkom om de leut volledig coronaproof thuis met hem mee te vieren.

12.55 - Kaaiendonkse carnavalsvlag op de kerktoren van de basiliek St. Jan de Doper

Op de Markt in Oosterhout wappert sinds vanmorgen de Kaaiendonkse vlag. Carnavalsvereniging Bombast 1884 heeft de kerktoren 'gekaapt' en de vlag buiten gehangen. In dit filmpje zie je hoe dat in zijn werk ging:

12.44 - Carnavalssjaals in Tilburg

12.33 - Vlag van Faantelaand in Potteschijtersland

Carnaval in Geertruidenberg is aan: de Prins van het Faantelaand (Raamsdonksveer) heeft hun vlag gehesen in Potteschijtersland (Geertruidenberg). Als bewijs stuurden ze ons deze foto:

Foto: JC Weterings vergroot

12.22 - Grote Kielegatsjooow

In Kielegat wordt vanavond de Kielegats Grôtste Elluf Elluf Sjoow georganiseerd. Thuis op de bank kunnen de Kielegatters meedoen aan een quiz. Die gaat over carnaval in het algemeen, muziek en natuurlijk Kielegat. De nieuwe hoogheid wordt gepresenteerd en die mag meteen de winnaars van de avond bekend maken.

Maar de avond is nadrukkelijk ook voor mensen die niet per se mee willen doen: “Met een groep enthousiaste vrijwilligers roepen we ook ouderen in verzorgingshuizen op om die avond af te stemmen op BredaNu. Met een greep uit oude carnavalsbeelden bieden we een avond waar je vroeger voor thuis wilde blijven. Nostalgie ten top met een bakje chips, frisgewassen en met z’n allen in de pyjama op de bank. Nu niet in je pyjama, maar dit keer in je favoriete carnavalsoutfit”, zegt de voorzitter van Stichting Kielegat.

12.11 - Hans vat het mooi samen

11.44 - Veel reacties op carnavalsnummer

Veel mooie reacties op Doorgaon! het nummer van de gelegenheidscarnavalsband Niet Altijd Rozengeur. "Kippenvel en een traantje", schrijft Els op Facebook. "Wat zijn veel mensen hier aan toe!" Dat vindt ook Marloes: "Carnaval zit in ons hart en in ons bloed!" En Sandra schrijft dat ze de eerste polonaise in de huiskamer al heeft gehad.

Ook op Twitter laten mensen weten dat ze het carnavalstroostnummer prachtig vinden.

11.11 - Doorgaon! is in première gegaan!

Exact om 11 over 11 op woensdag 11-11 is bij Omroep Brabant de clip van het carnavalstroostlied Doorgaon! in première gegaan. Omdat carnaval dit jaar heel anders is dan anders hebben Veul Gère en een flinke zwik andere carnavalsartiesten de gelegenheidsband Niet Altijd Rozengeur gevormd. Met het troostlied proberen ze het carnavalsleed van de Brabanders te verzachten.

10.55 - Muziekbingo in Oeteldonk!

Vince organiseert samen met Oeteldonk Online voor iedereen die noodgedwongen thuis carnaval viert een online muziekbingo. Meedoen kan via Facebook. "We spelen twee rondjes muziekbingo", zegt Vince. "Je kunt meedoen voor een rondje of allebei de rondes in een combiticket."

10.22 - Carnavalsontbijtje

Ondertussen zijn in Tullepetaonestad de eerste ontbijtjes thuis beland. Waar mensen in kleine kring de elfde van de elfde vieren. Geheel in stijl, dat dan weer wel.

Moeder Lia vertelt tegen verslaggever René van Hoof dat ze er toch een feestje van maken dit jaar: het huis is versierd, ze zijn zelf versierd en er staat een ontbijtje met worstenbrood op tafel. "Daar gaan we van genieten." Vanavond is het liedjesfestival afgelast, maar er komt een online editie. Lia: "We doen het virtueel, het wordt online uitgezonden en aan het eind wordt bekend welk lied voor volgend jaar het carnavalslied wordt."

Drie generaties aan het carnavalsontbijt (foto: René van Hoof ) vergroot

Een heel andere carnaval dus, maar haar dochter vertelt dat dit toch ook wel wat heeft: "Iedereen maakt er zijn eigen feestje van. Gewoon thuis op de bank. En je weet dat alle andere Tullepetaonen ook thuis op hun bank zitten te kijken. Dat maakt het wel speciaal."

10.11 - Burgemeester Mikkers' hart huilt

De burgemeester van Den Bosch mist het carnavalsfeest.

09.55 - Mondkapje van Johan Vlemmix

Johan Vlemmix is de studio ingedoken en heeft een carnavalsliedje gemaakt. 'Mondkapje', zo heet het. Hier is het te beluisteren:

09.44 - Ontbijtje in Tullepetoanestad

Normaal is er op de elfde van de elfde een groots ontbijt bij café De Drie Weesgegroetjes in Roosendaal. Dat kan dit jaar natuurlijk niet, maar in Tullepetoanestad nemen ze niet zomaar afstand van hun tradities. Dus is er wat anders bedacht: er worden ontbijtjes uitgedeeld.

Foto: René van Hoof vergroot

09.22 - Oeteldonkse Troost

Sanne en haar oma Margot hebben samen speciale vlaggen ontworpen, die vandaag door de hele stad te zien zijn in Oeteldonk. Een huilende kikvors, met een rood-wit-gele sjaal, met daaronder de tekst: Oeteldonk, Wè Nou? Het logo is ontworpen door oma Margot: "Toen ik hoorde dat het niet doorging, heb ik gewoon een embleempje gemaakt", vertelde ze in het Omroep Brabant radioprogramma Wakker!. Naast de vlaggen, maken Sanne en oma Margot ook zogenaamde zakjes troost. Een zakje met het embleem van oma en Sanne en een boel confetti. Ook dat is een groot succes vertelt Sanne. "We krijgen hele verhalen toegestuurd van mensen hoe zij carnaval beleven. We kunnen ze een hart onder de riem steken op deze manier!"

Overigens gaat de opbrengst van de zakjes ook nog naar een goed doel, vertelt Sanne: "De zakjes troost worden verkocht bij Bossche cafeetjes en de opbrengst is voor Bossche cafeetjes."

Al had het van oma niet per se zo'n groot succes te hoeven worden: "Ach, ik zit gewoon zakjes te plakken!"

09.11 - Verkleed naar school

De kinderen van Mandy in Oeteldonk hebben het carnavalshart op de juiste plek: ze waren vastbesloten om de elfde van de elfde gewoon te vieren :)

08.55 - Vlaggen in Weverrijk (Nistelrode)!

08.44 - Carnavalslied

Om precies 11.11 gaat het nummer Doorgaon! in première op Omroep Brabant. Het is een speciaal nummer gemaakt door carnavalsartiesten als Veul Gere en vele anderen, onder de naam Niet Altijd Rozengeur.

08.22 - Tilburg houdt z'n standbeelden warm

