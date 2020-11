'Knallen' tijdens achtervolging in Hoge Vucht waren inderdaad schoten die vluchtende man loste

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

De 32-jarige man die woensdagavond werd achtervolgd door Breda en naar wie urenlang is gezocht in de wijk Hoge Vucht, heeft inderdaad geschoten. Dit laat een politiewoordvoerder donderdag weten.

Maaike Cnossen Geschreven door

Het was lange tijd onduidelijk of de knallen die werden gehoord ook daadwerkelijk schoten waren. Onderzoek wijst nu uit dat de voortvluchtige chauffeur schoten heeft gelost. Of de opgepakte man gericht heeft geschoten op agenten, zegt de politie niet.

Lachgas

De man werd rond negen uur ’s avonds in zijn auto gespot met een ballon aan zijn mond. Agenten vermoedden dat hij lachgas gebruikte. Ze gaven hem een volg- en stopteken. Maar de man ging er snel vandoor. Dit resulteerde in een wilde achtervolging die eindigde in de wijk Hoge Vucht.

Lees verder na de video

Wachten op privacy instellingen...

De man botste met zijn auto tegen een paaltje op de kruising van de Zandhovenstraat en Tussen de Dijken. Hij zette het op een rennen. Toen agenten achter hem aan gingen, is er geschoten. Dit was de reden voor de politie om flink op te schalen met onder meer een helikopter, speurhonden en een arrestatieteam.

Bekende van de politie

De man werd uiteindelijk rond kwart voor twaalf aangehouden in een flatgebouw op het Groenedijkplein waar hij zich had verstopt. De 32-jarige verdachte is volgens de woordvoerder een bekende van de politie. Hij is vaker in aanraking geweest met justitie.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.