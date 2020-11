Al honderden boeren aangekomen in Den Haag om actie te voeren

De eerste boeren zijn aangekomen in Den Haag (foto: Erik van Oosterhout) vergroot

Al honderden boeren zijn met hun tractoren gearriveerd in Den Haag. En vanuit het hele land zijn er nog boeren onderweg naar Den Haag waar ze dinsdag willen demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Maandagavond vertrokken er al tientallen boeren uit de omgeving van Schaijk om dinsdag op tijd in Den Haag te kunnen zijn.

Enkele tientallen boeren probeerden met hun trekkers richting het centrum van Den Haag te rijden, iets wat de gemeente heeft verboden. Ze reden door de middenberm weg van de plek waar ze moesten parkeren en omzeilden een politieblokkade. De politie hield ze tegen bij het Willem Witsenplein. De boeren moesten hun voertuigen parkeren op de Benoordenhoutseweg. Van daaruit moesten ze lopen richting de Koekamp, bij station Den Haag Centraal, de plek van hun protest.

Duizend tractoren verwacht

Volgens boer Erik van Oosterhout uit Made zijn er nu zo'n zeshonderd boeren met hun tractoren aanwezig in Den Haag. "Ik schat dat er nu zo'n zeshonderd achter me staan, en er zijn er nog steeds onderweg ik verwacht uiteindelijk wel duizend trekkers hier." Erik was zelf al om vijf uur in de ochtend aanwezig in Den Haag. En met hem vele anderen: "dat hoef je anders niet te proberen, met zoveel trekkers in de spits."

Niet alleen uit Brabant, ook uit andere delen van het land waren maandagavond en in de nacht van maandag op dinsdag al vele tientallen boeren onderweg, zo zei Mark van den Oever uit Sint Hubert van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) maandagavond. Onder meer uit de omgeving van Schaijk vertrokken tientallen boeren al richting Den Haag.

Tientallen boeren vertrokken maandagavond laat al uit de omgeving van Schaijk:

Trekkerdefilé

De boeren verzamelen zich eerst vlakbij het Malieveld en gaan daarna in defilé langs paleis Huis ten Bosch. "En we hopen dat Willem-Alexander en Maxima daar dan staan te zwaaien", zegt Erik. De actiegroep heeft daarvoor naar eigen zeggen toestemming van de gemeente en de politie. "Die stikstofwet in de omgevingswet gaat alle boeren in Nederland de kop kosten", zegt Erik, "we vragen de koning vandaag of hij die wet niet wil ondertekenen."

Natuurlijk hoopt Erik dat koning Willem-Alexander zich ook even onder de boeren mengt, al weet hij dat die kans klein is. "Als ik de koning gesproken heb, ben ik uiterst tevreden, maar die kans is niet heel groot." Als is de dag nu al voor de helft geslaagd, vindt hij. "Er is veel aandacht voor ons. We kunnen aan veel mensen uitleggen dat stikstof niet alleen van de boeren afkomt."

CBL

Na het trekkerdefilé gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam. "Daar gaan we een keurmerk van boeren aanbieden, het Farmer Friendly keurmerk. Zodat hopelijk de supermarkten wat meer aan de boeren gaan denken", vertelt Erik.

De bijeenkomst van de boeren verloopt vooralsnog rustig. Op de wegen rondom Den Haag is wel wat vertraging ontstaan door het boerenprotest.

