Boeren gaan in Den Haag in defilé langs het paleis Huis ten Bosch

Honderden boeren protesteren dinsdag in Den Haag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Na een bijeenkomst met toespraken op het Koekamp, vlakbij het Malieveld in Den Haag, trekken de boeren nu verder om in defilé langs paleis Huis ten Bosch te gaan, waar koning Willem-Alexander woont.

De demonstratie verloopt vooralsnog relatief rustig. Er zijn tot nu toe twee mensen aangehouden, het is nog onduidelijk waarvoor precies.

Boer Erik van Oosterhout uit Made is een van de Brabantse boeren die bij de protesten in Den Haag is. Erik was zelf al om vijf uur in de ochtend aanwezig in Den Haag. En met hem vele anderen: "Dat hoef je anders niet te proberen, met zoveel trekkers in de spits." Na de bijeenkomst maakt hij zich op voor het trekkerdefilé langs het paleis. "En we hopen dat Willem-Alexander en Máxima daar dan staan te zwaaien", zegt Erik.

'Dit gaat boeren de kop kosten'

De actiegroep heeft daarvoor naar eigen zeggen toestemming van de gemeente en de politie. "Die stikstofregels in de Omgevingswet gaan alle boeren in Nederland de kop kosten", zegt Erik. "We vragen de koning vandaag of hij die wet niet wil ondertekenen."

Natuurlijk hoopt Erik dat koning Willem-Alexander zich ook even onder de boeren mengt, al weet hij dat die kans klein is. "Als ik de koning gesproken heb, ben ik uiterst tevreden, maar die kans is niet heel groot." Als is de dag nu al voor de helft geslaagd, vindt hij. "Er is veel aandacht voor ons. We kunnen aan veel mensen uitleggen dat stikstof niet alleen van de boeren afkomt."

Na het trekkerdefilé gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam. "Daar gaan we een keurmerk van boeren aanbieden, het Farmer Friendly keurmerk. Zodat hopelijk de supermarkten wat meer aan de boeren gaan denken", vertelt Erik.

Toch tractoren over het Malieveld

De ochtend begon met een bijeenkomst voor een podium op de Koekamp, vlakbij het Malieveld in Den Haag. Daar werden toespraken gehouden, onder meer door Mark van den Oever uit Sint Hubert, de voorman van Farmers Defence Force.

Na het boerenprotest in Den Haag hebben meerdere trekkers het demonstratieterrein verlaten over het naastgelegen Malieveld. Ze reden over het pas ingezaaide gras richting Benoordenhoutseweg, waar andere boeren hun trekkers hadden geparkeerd. In de ochtend hadden enkele boeren hun trekker op het Malieveld neergezet, terwijl dat niet mocht.

Het Malieveld was vorig jaar beschadigd geraakt door twee grote boerenprotesten. Tractoren, vrachtwagens en pick-uptrucks trokken diepe sporen onder de bomen. Het grasveld zelf moest opnieuw ingezaaid worden. Dat werd hersteld op kosten van bedrijven uit de agrarische sector.

De bijeenkomst van de boeren verloopt vooralsnog rustig. Op de wegen rondom Den Haag is wel wat vertraging ontstaan door het boerenprotest.

's Nachts al op pad

Niet alleen uit Brabant, ook uit andere delen van het land waren maandagavond en in de nacht van maandag op dinsdag al vele tientallen boeren onderweg, zo zei Mark van den Oever uit Sint Hubert van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) maandagavond. Onder meer uit de omgeving van Schaijk vertrokken tientallen boeren al richting Den Haag.

Tientallen boeren vertrokken maandagavond laat al uit de omgeving van Schaijk:

