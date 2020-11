Coronanieuws: thuiswerken ook na coronacrisis een blijvertje

vergroot

Thuiswerken is volgens vakcentrale CNV ook na coronacrisis een blijvertje.

'In het tweede kwartaal 2021 wacht een vloedgolf aan faillissementen.'

Het aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week niet verder gestegen, maar blijft hoger dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

06.00 - 'Herstel landbouwsector geraakt door tweede coronagolf'

Het herstel in de Nederlandse landbouwsector zal waarschijnlijk langer op zich laten wachten door de tweede coronagolf, naar verwachting tot de tweede helft van volgend jaar. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de agrarische sector. De bank zegt dat de coronacrisis heeft geleid tot flink lagere prijzen voor zuivel en vooral fritesaardappelen omdat er veel minder werd verkocht aan bijvoorbeeld restaurants, hotels en fastfoodketens.

06.00 - Reisbranche bereidt zich voor op beter vakantiejaar

Vanwege de coronamaatregelen is op vakantie gaan nu vrijwel onmogelijk, maar voor de zomer van 2021 krijgen touroperators alweer boekingen binnen. Ze zijn ook al druk bezig om hotelkamers in te kopen voor het nieuwe seizoen. Ook wordt er met de overheid gepraat over de nodige voorbereidingen. Branchevereniging ANVR verwacht in het begin van 2021 nog veel hinder van het coronavirus en de reisadviezen van de overheid. Maar als de langverwachte coronavaccins en sneltesten op luchthavens er zijn, kan het volgens ANVR-topman Frank Oostdam hard gaan.

06.00 - CNV-onderzoek: thuiswerken ook na coronacrisis een blijvertje

Mocht er volgend jaar een eind komen aan de coronacrisis, dan willen zeven op de tien werkenden die nu veelal vanuit huis werken, dat straks ook blijven doen. Dat blijkt uit een onderzoek van vakcentrale CNV onder drieduizend thuiswerkende leden. De bond pleit voor extra fiscale voordelen voor thuiswerkmiddelen. Bijna de helft van de ondervraagden - 45 procent - wil verder dat afspraken buiten de deur na de crisis online blijven gebeuren.

05.56 -De man zorgt iets meer sinds de coronacrisis

Sinds het uitbreken van de coronacrisis neemt 31 procent van de vaders meer zorgtaken op zich. Dit blijkt uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Universiteit Utrecht. Toch is de verdeling nog altijd verre van gelijk, schrijft de Volkskrant.

03.11 - 'Faillissementsgolf in voorjaar'

Terwijl de werkloosheid licht daalt, het aantal faillissementen in ruim 21 jaar niet zo laag is geweest als nu en de economie volgens economen sneller herstelt van de coronacrisis dan verwacht, gaan op de achtergrond vanaf nu steeds meer bedrijven serieus in problemen komen. In het tweede kwartaal van volgend jaar wacht zelfs een vloedgolf aan faillissementen, schrijft De Telegraaf.

01.26 - Remdesivir niet meer gebruiken bij opgenomen coronapatiënten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert landen om geen gebruik meer te maken van het virusremmende remdesivir bij coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Volgens de WHO heeft het middel 'geen belangrijk effect' op de gezondheid van Covid-19-patiënten, ongeacht hoe ziek ze zijn. Remdesivir wordt onder meer toegediend aan Covid-19-patiënten die zuurstoftoevoer nodig hebben. Ook in Nederland wordt het middel gebruikt.

00.01 - Totaal aantal sterfgevallen blijft ongeveer gelijk

Het aantal sterfgevallen is vorige week niet verder gestegen, maar blijft hoger dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderzoekers hebben nog niet in kaart waaraan die mensen zijn overleden, maar de stijging komt waarschijnlijk vooral door de tweede golf van het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder en 650 meer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Al sinds eind september overlijden er meer mensen dan normaal. De onderzoekers hebben hiervoor een vergelijking gemaakt met de sterftestatistieken in de vijf jaren hiervoor.

23.38 - Goedkeuring vaccins

De Europese Unie keurt mogelijk in de tweede helft van december al twee coronavaccins goed. Het gaat om de vaccins van BioNTech-Pfizer en van Moderna, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Maar aanvankelijk zullen er wel hele kleine hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn, waarschuwt ze. "De grote aantallen komen pas later." Volgens premier Mark Rutte bieden de gunstige ontwikkelingen 'perspectief'.

