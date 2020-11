Actievoerders Pegida demonstreren als Zwarte Piet in Eindhoven, één arrestatie

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Raymond Merkx Foto: Raymond Merkx Foto: Raymond Merkx Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/7 Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

Actievoerders van de Duitse anti-islamorganisatie Pegida hebben zondagmiddag verkleed als traditionele Zwarte Piet gedemonstreerd in de Eindhovense binnenstad. Het ging om acht aanhangers van Pegida, die pepernoten uitdeelden aan het publiek. Eén demonstrant is opgepakt, hij zou de instructies van de politie niet hebben opgevolgd. Rond kwart over twee was de demonstratie afgelopen.

De politie stond op scherp vanwege de aangekondigde demonstratie. Meerdere ME-busjes surveilleerden door het centrum, hoewel de tegenstanders van Zwarte Piet, verenigd in de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, zaterdagavond al lieten weten niet te komen. Ook was er politie te paard op verschillende plekken in de binnenstad en stonden er politiewagens en agenten op drukke plekken zoals de Heuvel Galerie.





Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De actievoerders sloten zich op de Markt in Eindhoven aan bij andere demonstranten van stichting Cultuurbehoud. Rond halftwee werden de Pegida-aanhangers onder politiebegeleiding van de Markt naar het Stadhuisplein gebracht. Er werden aanvankelijk zo'n dertig Pegida-demonstranten verwacht.

Foto: Raymond Merkx vergroot

Aanvankelijk zou actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreren op het Stadhuisplein in Eindhoven, maar de organisatie besloot zaterdagavond om de demonstratie van zondagmiddag te cancelen.

Vanwege de tegendemonstratie van Pegida, eveneens op het Stadhuisplein, zouden de demonstranten opgesloten zitten in een demonstratievak, terwijl er geen publiek is om de boodschap die ze wil verkondigen aan te richten.

Wachten op privacy instellingen...

'Muur van haat'

Woordvoerder Elvin Rigters van KOZP gaf eerder aan geen zin te hebben om 'tegen een muur van haat van Pegida en hooligans de boodschap van KOZP te verkondigen'. Dit zou volgens KOZP puur radicale groeperingen een podium bieden. Er waren volgens de actiegroep meer dan vijfhonderd aanmeldingen voor de demonstratie in Eindhoven.

Twee jaar geleden liep het in Eindhoven volledig uit de hand toen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet werden belaagd en bekogeld door tegendemonstranten. Dat gebeurde tijdens de sinterklaasintocht in november 2018.

Politie bij het Stadhuisplein. (Foto: Raymond Merkx) vergroot

LEES OOK:

Foto: Raymond Merkx vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.