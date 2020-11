Actievoerders Pegida demonstreren als Zwarte Piet in Eindhoven, veel politie op de been

Actievoerders van de Duitse anti-islamorganisatie Pegida demonstreren zondagmiddag verkleed als Zwarte Piet in de Eindhovense binnenstad. De situatie is rustig. Het gaat om acht aanhangers van Pegida, die pepernoten uitdelen aan het publiek. De politie staat op scherp vanwege de aangekondigde demonstratie.

Meerdere ME-busjes surveilleren door het centrum, hoewel de tegenstanders van Zwarte Piet, verenigd in de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, zaterdagavond lieten weten niet te komen. Ook is er politie te paard op verschillende plekken in de binnenstad en staan er politiewagens en agenten op drukke plekken zoals de Heuvel Galerie.