Vegan Streaker wil ook graag vegan eten in de gevangenis en start crowdfundingsactie

De Vegan Streaker. (Foto: ANP) vergroot

Peter Janssen uit Vught, ook bekend als de Vegan Streaker, heeft het hard te halen in de gevangenis. Het leven achter tralies valt hem zwaar, zéker omdat het vegan eten dat hij krijgt echt niet lekker is. “Hij krijgt rijst met droge tofu.”

Janneke Bosch Geschreven door

Janssen zit al een aantal maanden in de gevangenis. Begin deze maand veroordeelde de rechtbank in Zutphen hem tot vijftien maanden gevangenisstraf voor brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo. Hij zal dus ook nog even in de bak blijven zitten.

Rijst met droge tofu

Via een crowdfundingsactie hoopt de Vegan Streaker aan wat extra geld te komen om eten te kunnen kopen in de gevangenis. Dat staat in een bericht op zijn Facebookpagina. “Peter heeft het zwaar! Hij heeft te horen gekregen dat hij nog zeker negen maanden in de gevangenis zit. Het vegan eten is zeer basic, zo krijgt hij rijst met droge tofu. Extra’s kopen is duur.” Vandaar dus een crowdfundingsactie in Peters naam.

Op de crowdfundingspagina is een brief geplaatst die Janssen in de gevangenis heeft geschreven. Daarin vraagt hij steun van zijn ‘dierenvrienden’. “Ik ervaar nu hoe dieren zich moeten voelen in een hok, stal of dolfinarium. Wil ik na mijn vrijlating weer snel op kunnen komen voor de dieren dan heb ik jullie steun hard nodig.”

Ruim 1600 euro voor vegan maaltijden

In de eerste dag dat de crowdfundingsactie online staat, is er al door 86 mensen een donatie gedaan. Er is al meer dan 1600 euro mee opgehaald. “Peter is afhankelijk van wat mensen hem gunnen. Vandaar deze actie om geld in te zamelen voor hem, zodat hij gevarieerder en gezonder kan eten.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.