Coronanieuws: 356 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, 889 nieuwe besmettingen in Brabant

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het RIVM meldde woensdag 889 nieuwe besmettingen in Brabant, dat zijn 207 meer dan dinsdag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 498.795 Nederlanders positief getest.

GGD's melden misstanden bij commerciële teststraten

17.21 - Koning Willem-Alexander bezoekt coronapatiënten in Amphia Ziekenhuis in Breda

Hoog bezoek in Breda, woensdag. Koning Willem-Alexander bezocht een zogeheten cohortafdeling van Thebe in het Amphia Ziekenhuis, waar coronapatiënten worden verzorgd. Die afdeling is geïsoleerd en dus trok ook de koning voor zijn werkbezoek een speciaal beschermend pak aan.

16.51 - Veel winkels Albert Heijn open tot middernacht voor kerst

Supermarktketen Albert Heijn gaat in aanloop naar kerst op drukke dagen ongeveer 250 winkels tot middernacht openen om zo klanten nog beter verspreid boodschappen te laten doen in verband met het coronavirus. Albert Heijn rekent namelijk op drukke weken in zijn winkels richting de feestdagen. Daarnaast zijn op eerste kerstdag 645 winkels van Albert Heijn open. Op tweede kerstdag zijn dat er 914.

Op nieuwjaarsdag zijn opnieuw 645 winkels open. In totaal telt Albert Heijn ongeveer 980 winkels in Nederland. Verder bezorgt Albert Heijn dit jaar voor het eerst online bestelde boodschappen op tweede kerstdag en daarnaast vanaf komend weekend zes weken lang op zondag. Dat betekent diverse extra bezorgmomenten voor klanten om zo de online drukte zoveel mogelijk te spreiden.

16.23 - Brievenbussen dicht met oudjaar

Brievenbussen worden ook dit jaar in de aanloop naar oud en nieuw afgesloten, om zo schade aan post door vuurwerk te voorkomen. Het verbod op het afsteken van vuurwerk dat de overheid dit jaar instelt, brengt daar geen verandering in. "Ook dit jaar nemen we geen enkel risico en worden de brievenbussen op 30 december afgesloten", meldt een woordvoerster van PostNL.

Het kabinet besloot dit jaar het afsteken van vuurwerk te verbieden om hulpdiensten en zorgverleners te midden van de corona-uitbraak te ontlasten. Mede door ongelukken met vuurwerk is de nieuwjaarsnacht een van de drukste momenten voor de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

15.25 - De Jonge wilde niet vooruitlopen op hardere corona-aanpak

Zorgminister Hugo de Jonge heeft "geenszins" vooruit willen lopen op extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, toen hij dinsdag na het vragenuur in de Tweede Kamer de pers te woord stond. Hij heeft slechts "de epidemiologische situatie geduid", schrijft hij aan de Kamer.

De oppositie viel dinsdag over de opmerkingen die De Jonge maakte tegenover journalisten. Hij zei dat het aantal coronabesmettingen niet de goede kant opgaat, en dat in plaats van de gehoopte versoepeling van de contactbeperkingen richting de feestdagen, er mogelijk juist een aanscherping nodig is.

15.10 - 889 nieuwe besmettingen in Brabant, 207 meer dan dinsdag

Het aantal nieuwe gemelde besmettingen in Brabant is gestegen. De afgelopen 24 uur werden er 889 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 207 meer dan dinsdag.

14.55 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt verder

Het aantaI corona patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald, van 1925 tot 1839. Dat zijn 86 patiënten minder dan maandag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dinsdag meldde het LCPS ook al een afname, toen van 43 patiënten.

De laatste afname deed zich alleen voor op verpleegafdelingen. Op de intensive cares liggen juist drie Covid-19-patiënten meer dan een dag eerder. Het zijn er nu 529. Mensen die ernstig ziek zijn geworden van het virus vormen nog net de meerderheid van alle patiënten op de ic. In totaal krijgen 1044 mensen momenteel intensieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen.

De afgelopen 24 uur zijn achttien patiënten verplaatst tussen de regio's, van wie er drie op de ic liggen. Ziekenhuizen in de grote steden in de 'Randstad hebben het nog altijd het drukst met de behandeling van coronapatiënten. Ook in Brabant, Midden-Nederland en Twente is de belasting van de zorg nog hoog.

14.45 - Aantal nieuwe coronagevallen met bijna 1000 gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen is het afgelopen etmaal weer toegenomen, na een scherpe daling de voorgaande dag. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4947 positieve tests geregistreerd, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend. In het voorgaande etmaal ging het om 3970 nieuwe gevallen. Dat betekent een toename van 977 in het afgelopen etmaal. In Midden- en West-Brabant werden in het voorbij etmaal 364 besmettingen geturfd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde dinsdag dat het aantal coronagevallen nog wel daalt, maar de afname stagneert. In de afgelopen zeven dagen kwamen er ruim 37.200 meldingen van positieve coronatests binnen bij het instituut, iets meer dan de week ervoor. Toen ging het om ruim 36.800 nieuwe gevallen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 498.795 Nederlanders positief getest. Naar verwachting komt dat aantal donderdag boven de half miljoen uit. Het aantal coronadoden ligt inmiddels boven de 9100. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt vermoedelijk hoger.

Het aantal sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 74 toe. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend waren 90 sterfgevallen gemeld.

12.35 - PSV heeft 'anti-coronalampen' geïnstalleerd

PSV heeft zogenaamde UV-C lampen opgehangen: de straling daarvan moet virussen doden. Dat moet het aantal coronabesmettingen bij de Eindhovense club beperken. Signify heeft de desinfecterende lampen geplaatst. In totaal zijn er vijftien opgehangen: in de kleedkamers van thuisploeg en de bezoekende ploeg in het stadion, en bij de Herdgang in de kleedkamer van de PSV Campus en in de medische ruimte daar.

12.31 - Misschien deze winter toch skiën in Duitsland als het aan Duitse staatssecretaris ligt

Skiën moet deze winter in Duitsland mogelijk blijven en het land moet de voorwaarden scheppen om dat mogelijk te maken. Dit vindt de Duitse staatssecretaris en parlementariër Thomas Bareiss die onder meer toerisme in zijn pakket heeft. De christendemocraat Bareiss wordt ook regeringscommissaris Toerisme genoemd.

Hij zei woensdag dat hij een algemeen skiverbod dit seizoen niet noodzakelijk en zelfs verkeerd vindt. Volgens hem kan je bijvoorbeeld op skipistes een maximaal aantal mensen toelaten door het aantal toegangspassen te beperken.

12.15 - We kopen nog best een bloemetje

De Nederlandse sierteelt lijkt door de tweede golf van het coronavirus minder hard geraakt te worden dan door de eerste. De detailhandel mocht in de meeste landen openblijven en daardoor werd er nog goed verkocht, meldt de Rabobank.

Zo herstelde de sierteelt in het derde kwartaal verder van de coronaklap van het voorjaar. "De verkoopcijfers zijn sinds mei hoger dan in 2019", zegt sectorspecialist Arne Bac van de bank.

12.11 - We gaan massaal naar de kringloopwinkel

Het gaat goed met de grotere kringloopwinkels in Brabant. We kopen in coronatijd massaal tweedehands spulletjes. De zes winkels van kringloopketen Het Goed in Zuidoost Brabant beleven gouden tijden. “We verkopen deze week het miljoenste artikel in een half jaar tijd. Absurd en een record,” zegt regiomanager Ad Vogels. Het hele verhaal lees je hier.

12.10 - Noodhulp van overheid ging niet volgens de regels

De Nederlandse overheid heeft bij het verstrekken van de crisisnoodhulp de afgelopen maanden niet altijd de juiste procedures gevolgd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, die een reeks onderzoeken doet naar het kabinetsbeleid in crisistijd. Zo is bij bepaalde garanties of leningen niet altijd aan de voorwaarden voldaan over het dekken van de kosten. Ook is de Tweede Kamer in sommige gevallen te laat ge´nformeerd.

De afgelopen maanden werd voor bijna 63 miljard euro aan garanties en leningen verstrekt om de economie door de coronacrisis te helpen. Daarvan wordt naar verwachting 2,6 miljard euro niet meer terugbetaald, aldus de Rekenkamer.

12.08 - Celstraf voor relschopper bij coronademonstratie

Een van de relschoppers tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk.

De officier van justitie had een celstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk, geëist. Ze sprak van extreem heftig geweld tegen de politie. De rechter omschrijft de uit de hand gelopen demonstratie als een veldslag.

Bij de politierechter in Den Haag staan woensdag- en donderdagochtend dertien verdachten terecht voor relschoppen op 21 juni in het centrum van Den Haag.

12.05 - 356 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er negen minder dan een dag eerder. In totaal liggen er 356 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Het afgelopen etmaal zijn 49 patiënten ontslagen. Twee patiënten zijn overleden en acht coronapatiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

9.30 - GGD's trekken aan de bel over misstanden bij commerciële teststraten

De Brabantse GGD’s hebben tien meldingen gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGJ) over misstanden bij commerciële coronatestaanbieders. In Brabant heeft dat vooralsnog niet geleid tot sancties. In totaal hebben GGD's in onze provincie zicht op 50 bedrijven die tests tegen betaling uitvoeren. Dit blijkt uit navraag door Omroep Brabant. Het hele verhaal lees je hier.

9.16 Vacatures veranderen door corona

Secundaire arbeidsvoorwaarden als flexibele werktijden, mogelijkheden voor een sabbatical en betaald ouderschapsverlof komen dit jaar veel vaker voor in vacatures dan een jaar eerder. Doordat de coronapandemie veel mensen tot thuiswerken dwingt, verdringen deze extra's voor personeel arbeidsvoorwaarden die medewerkers naar het kantoor moesten lokken. Zo is er inmiddels nog amper sprake van werkgevers die nieuw personeel aan zich willen binden met massages, gratis lunch of tafeltennis op kantoor, concludeert vacaturesite Indeed op basis van eigen onderzoek.

9.06 - GGD werkt ook met 'thuistesters'

Heb je coronaklachten en kun je door gezondheidsproblemen niet naar een teststraat van de GGD komen? Vraag dan via je (huis)arts een thuistest aan. Een thuistester van de GGD komt dan bij je langs.

8.11 China brengt ook vaccin op de markt

De Chinese vaccinontwikkelaar China National Biotec Group (CNBG) wil zijn coronavaccin op de markt brengen. Als de Chinese autoriteiten een aanvraag daarvoor goedkeuren, zal het dochterbedrijf van farmaceut Sinopharm de tweede ontwikkelaar zijn die een vaccin voor publiek gebruik beschikbaar kan stellen.

Rusland ging CNBG voor. Farmaceuten zoals Pfizer en AstraZeneca zijn nog in het stadium van het aanvragen van toestemming voor noodgebruik van hun mogelijke injecties tegen corona. Die toestemming verleende China maanden geleden al aan zijn ontwikkelaars.

7.53 Geen bindend studieadvies vanwege corona

Universiteiten moeten meer begrip tonen voor 'de moeilijke situatie waar eerstejaarsstudenten zich in bevinden' en alsnog het bindend studieadvies (BSA) schrappen, vinden acht lokale studentenbonden. Ze hebben de colleges van bestuur van hun universiteiten een brandbrief gestuurd met de dringende oproep om de lijn van de hogescholen te volgen, die dit jaar geen BSA hanteren vanwege de negatieve gevolgen die de coronapandemie heeft voor het hoger onderwijs.

06.00 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland stijgt sterk

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal is vastgesteld, is in Duitsland omhooggeschoten naar 18.633, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Dinsdag werden er nog 13.554 nieuwe besmettingen gemeld.

05.00 - Oranjefonds zoekt door coronacrisis meer 'maatjes' dan normaal

Minstens 38.000 mensen staan op de wachtlijst om gekoppeld te worden aan een 'maatje', een vrijwilliger die activiteiten met hen onderneemt of ondersteuning biedt aan mensen. die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen of een beperking hebben. Dat meldt het Oranje Fonds, dat een landelijke campagne start om meer 'maatjes' te werven.

Volgens het fonds is door de coronacrisis de vraag naar dergelijke vrijwilligers toegenomen, maar zijn er te weinig aanmeldingen.

00.00 - Boosheid nadat De Jonge coronabeleid eerst met pers bespreekt

Vanuit de horecabranche, die door gedwongen sluitingen amper omzet kan draaien, klinkt boosheid over de uitlatingen van coronaminister Hugo de Jonge tegenover de pers. Eerder dinsdagavond bleek ook al dat de oppositie in de Tweede Kamer gepikeerd was omdat De Jonge dinsdag tegenover journalisten sprak over een mogelijk aanscherping van de coronamaatregelen.

"Dat hij in zijn rol als minister namens het kabinet deze uitspraak doet, terwijl andere collega's van diverse ministeries samen met brancheverenigingen kijken naar mogelijkheden voor een verantwoorde heropening, zorgt voor verwarring", reageert Koninklijke Horeca Nederland. De belangenorganisatie wil vooral rust en duidelijkheid van het kabinet.

