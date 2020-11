Vuurwerkterreur in Roosendaal: 11 arrestaties na nieuwe maatregelen

Politiecontroles woensdagavond in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

In Roosendaal zijn woensdagavond opgeteld elf mensen aangehouden. In de stad is woensdag een noodverordening ingegaan om de aanhoudende vuurwerkoverlast te bestrijden. Sinds dinsdag geldt voor heel Roosendaal al een samenscholingsverbod. Niet iedereen lijkt zich nog aan de nieuwe regels te houden.

Een van de arrestanten had een mes op zak. Zes hielden zich niet aan het geldende samenscholingsverbod. Een ander had drugs bij zich en een kon zich niet identificeren. Ze werden aangehouden in de buurt van de Evelindeflat en de Saskiadonk, meldt de politie. Dat is in de wijk Langdonk. Eerder op de dag waren al twee arrestaties verricht.

Het is al enkele dagen onrustig in de gemeente. Er is zwaar vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Dinsdag en woensdagochtend werden er al vijf mensen aangehouden. Eerder woensdagavond meldde burgemeester Han van Midden dat voor enkele wijken ook een noodverordening geldt, namelijk voor Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand. De noodverordening duurt zeker twee weken.

Van Midden kondigde eerder deze week dus al een samenscholingsverbod af voor de hele stad. Ook mag er bij verdenking van vuurwerk worden gefouilleerd. Die maatregelen leken dinsdagavond nog niet veel effect te hebben. Net als op eerdere avonden werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Daarom zijn de maatregelen woensdagavond verder aangescherpt.

Iedereen die niets te zoeken heeft in de betreffende wijken mag daar niet komen. Het toegangsverbod geldt niet voor inwoners of mensen die werken in de betreffende wijken. Ook is het verboden om 'zonder redelijk doel' voorwerpen bij je te hebben die gebruikt kunnen worden als wapen, zoals vuurwerk, glaswerk of stokken.

