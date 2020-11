Coronanieuws: weer moeten illegale feesten in coronatijd worden stopgezet door politie

Dansende mensen (archieffoto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Weer moesten zaterdagavond en -nacht illegale feesten in coronatijd worden stopgezet door politie.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

06.22 - Politie grijpt in bij party Maasdijk

Niet alleen in Valkenswaard was het raak, ook in Maasdijk moest zaterdagavond een massaal feest in coronatijd door de politie worden stopgezet. Hier waren zo'n zeventig jongeren feest aan het vieren, ondanks dat dit verboden is in deze coronatijd. De jongeren hielden volgens de politie 'op geen enkele manier' anderhalve meter afstand van elkaar. De agenten ontdekten de feestvierders na een melding van geluidsoverlast bij een bedrijfsgebouw. Alle aanwezigen kregen een bekeuring.

03.00 - Coronafeest in Valkenswaard beëindigd

Agenten hebben zaterdagavond een illegaal feest in Valkenswaard beëindigd. Hierbij waren bijna dertig mensen aanwezig. "Het is niet toegestaan om een illegaal feest of evenement te organiseren in coroantijd', benadrukt de politie. "De betrokkenen zullen dan ook een proces-verbaal ontvangen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.