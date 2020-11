Brabant is een miljonair rijker: Lotto Jackpot van 2,5 miljoen gevallen in Breda

Het was een mooie zaterdagavond voor een inwoner van Breda: de Lotto Jackpot is gevallen op een lot van een Bredase abonneespeler. Die won 2,5 miljoen euro.

“De gelukkige winnaar wordt uitgenodigd om langs te komen op ons kantoor in Rijswijk voor ‘eerste hulp bij geluk’. Dat bestaat uit advies en begeleiding bij de nieuw verworven rijkdom”, schrijft de loterijorganisatie in een persbericht. Overigens krijgt de winnaar niet de volledige 2,5 miljoen bijgeschreven op de bankrekening: er gaat nog een kansspelbelasting vanaf van 30,1 procent.

Wie de winnaar is, maakt Lotto niet bekend. Het is de negende keer dit jaar dat de Lotto Jackpot is gevallen, en voor de tweede keer in Brabant. Op 20 juni viel de miljoenenprijs in Laarbeek.