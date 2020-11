Willy en René schrikken van wanprestatie PSV: 'Ik heb darts gekeken, dat was leuker'

Timo Baumgartl keerde tegen Sparta terug in de basis van PSV (foto: Orange Pictures). vergroot

Het is dat er geen fans bij PSV op de tribune zaten zondagavond, anders waren die volgens clubicoon Willy van de Kerkhof waarschijnlijk na een kwartier al weggelopen. De ploeg van Roger Schmidt won in Eindhoven uiterst moeizaam met 1-0 van laagvlieger Sparta. "Maar het was schandalig slecht!", verzucht broer René.

"Ik heb op een gegeven moment darts gekeken, dat was leuker", vertelt Willy maandagochtend. Hij was verrast dat coach Roger Schmidt voor het duel met Sparta acht basisspelers uit de basisopstelling haalde, met het oog op de belangrijke Europa Leaguewedstrijd van donderdag in en tegen Granada.

'Spelers kunnen gemakkelijk drie wedstrijden in een week voetballen'

"Je moet met de beste opstelling spelen, vind ik. Dat doet Ajax ook altijd. Een paar jaar geleden haalde Mark van Bommel tijdens een bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk ook zo'n truc uit. Toen gingen we helemaal het schip in, nu bijna. Ik vind dat spelers gemakkelijk drie wedstrijden in een week kunnen voetballen. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Acht spelers wisselen, is niet des PSV's. Dit soort opstellingen kun je niet maken naar je supporters toe. Ajax speelt toch ook iedere wedstrijd met het beste elftal?"

Ook broer René benadrukt dat zoveel wisselingen als zondagavond werden toegepast niet goed zijn voor een ploeg, "Ik vond de eerste helft niet om aan te zien. Het was zo schandalig slecht! Schmidt kan wel zeggen dat we drie punten hebben veroverd... Daar moet je achteraf ook blij mee zijn, maar het was een beetje PSV-onwaardig. Zoals de ploeg het eerste uur speelde, dat mag niet gebeuren. Als je drie spelers wisselt, zeg ik: akkoord. Maar niet bijna een heel elftal. Als Sparta in de laatste minuut de gelijkmaker had gescoord, was dat puntje gewoon verdiend geweest."

RKC en Willem II

Dankzij de zege van PSV op Sparta klimt de Eindhovense ploeg over Feyenoord - dat met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Utrecht - naar de derde plaats in de eredivisie, achter respectievelijk Ajax en Vitesse.

In tegenstelling tot PSV maakte RKC Waalwijk deze speelronde wel indruk. De ploeg van coach Fred Grim voetbalde sterk in Enschede en won volkomen terecht met 2-0 van subtopper FC Twente. RKC steeg dankzij deze zege naar de twaalfde plaats op de ranglijst. Willem II staat veertiende. De ploeg van Adri Koster verloor zondag in en tegen Groningen met 1-0. De ploeg uit Tilburg maakte vorig seizoen nog grote indruk, maar presteert dit seizoen moeizaam. "Het is een beetje armoedig in Tilburg", constateert René. "RKC leeft juist op."

'Willem II gaat echt niet degraderen'

René vindt de nederlaag van Willem II terecht. "Het zit de ploeg niet mee, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze daar wat moeten veranderen, want ze zakken naar de onderste regionen."

Volgens Willy komt Willem II wel weer uit het dal. "De eerste tien wedstrijden liepen niet zoals gehoopt, maar Willem II heeft gewoon een heel goede ploeg. Willem II gaat echt niet degraderen, de ploeg komt zeker in de middenmoot terecht. Maar de subtop, zoals vorig jaar, gaan ze nu niet redden."

