Illegaal feest in café: gemeente Tilburg wil dwangsom van 10.000 euro innen bij Rhythm 33

De gemeente Tilburg is van plan een dwangsom van 10.000 euro te innen bij de eigenaar van het café Rhythm 33 aan de Koestraat. De eigenaar is daarvan inmiddels op de hoogte gesteld. Hij kan hier nog bezwaar tegen indienen. De dwangsom hangt de eigenaar boven het hoofd na eerdere incidenten.

Op zondag 22 november werd in het café een illegaal feest beëindigd. In de zaak waren 25 mensen aanwezig, terwijl de kroeg officieel dicht moest zijn vanwege de coronamaatregelen. De politie was over het feest getipt. Het feest werd stilgelegd en de gasten verlieten de horecazaak.

Waarschuwingsschoten

Het was niet de eerste keer dat de zaak in overtreding was. Bij het café werden in de zomer bij een technofeest nog waarschuwingsschoten gelost door de politie. Bij dat feest werd toen een vuurwapen gezien en er werden coronaregels overtreden. Ook werd er lachgas gebruikt.

Een woordvoerder van de gemeente kondigde na het stilleggen van het illegale feest al aan dat er 'vervolgstappen zouden volgen'. De eigenaar van het café, die liever anoniem blijft, kwam afgelopen weekend terug uit Turkije. Bij terugkomst kreeg hij de brief van de gemeente onder ogen. "Ik was eind november tijdens het feest niet in Nederland. Ik kan dat bewijzen. In Turkije heb ik gehoord wat er is gebeurd. Voor een feest heb ik nooit toestemming gegeven. Ik zal mijn kant van het verhaal indienen."

