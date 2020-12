Pieter en Tom maakten een sexy horecakalender: 'Want we worden toch al uitgekleed!'

"Waarom maken we niet een naaktkalender, ze kleden ons toch al uit", grapten de Sonse horecabroers Pieter (27) en Tom (25) van Tits tegen elkaar. Zeker tijdens de tweede lockdown sloeg de verveling en meligheid toe bij de twee koks. 'We gaan het gewoon doen', dachten ze tegelijkertijd. Dinsdag ontvangen ze de eerste vijfhonderd kalenders.

De creatiefste De broers hopen met de kalender iets te kunnen betekenen voor andere gedupeerden in de horeca en natuurlijk zichzelf. "Als we vierhonderd kalenders verkopen, zijn we uit de kosten", zegt Pieter.

Kopers van de kalender kunnen daarnaast een horecabedrijf nomineren. "Wij kiezen uiteindelijk de drie creatiefste inzendingen die meedelen in de opbrengst. We hebben het namelijk allemaal nodig", zegt Pieter.

Wie blote verwachtingen heeft van de horecakalender komt wat bedrogen uit. "Het is uit een grap geboren en vervolgens met heel veel humor gemaakt", grinnikt Pieter. "Uit heel het land kregen we reacties van horecapersoneel dat mee wilde werken. De foto's zijn soms een tikkeltje spannend, maar vooral met een dikke knipoog gemaakt."

Onvergetelijk

De Sonse horecabroers hopen dat de kalender een succes wordt. "Het is een heftig maar ook onvergetelijk jaar geweest. We hopen corona uit te zingen, zo niet dan moet ik iets anders met mijn handen gaan doen. Ook als we onvoldoende kalenders verkopen is dit de moeite waard geweest", gaat Pieter verder. "Voor ons is deze kalender een onbetaalbare herinnering geworden."