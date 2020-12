Vier mensen opgepakt bij twee invallen in Helmond tijdens onderzoek naar drugshandel

In een van de huizen werd onder meer heroïne gevonden (foto: politie). vergroot

De politie heeft dinsdag twee invallen gedaan in huizen in Helmond in een lopend onderzoek naar drugshandel. Vier mensen zijn opgepakt.

Het viertal werd opgepakt in een huis aan de Heistraat in Helmond. Het zijn twee Helmonders van 20 en 22 jaar oud en een 20-jarige Eindhovenaar. Zij zitten nog vast. De vierde verdachte is een 25-jarige man die is overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie, want hij mocht niet in Nederland zijn.

Tijdens de inval aan de Heistraat werd onder meer geld, bankpassen en heroïne gevonden. De heroïne was genoeg om te verhandelen. Naast het geld en de drugs is ook nog illegaal vuurwerk gevonden: vier cobra's zijn in beslag genomen. Volgens de politie was het een levensgevaarlijke situatie om zulk gevaarlijk vuurwerk in zo'n klein huis te hebben.

Hennepkwekerij in opbouw

De andere inval is dinsdag gedaan in een woning aan de Dolomieten. Daar vond de politie een hennepkwekerij die net werd opgebouwd. Alle spullen die daarvoor werden gebruikt zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Ook is in dat huis een vrouw gevonden, zij is overgedragen aan hulpinstanties.

De invallen werden gedaan door de politie in combinatie met onder meer de gemeente en de Belastingdienst. In Helmond wordt al een poos door de verschillende instanties geprobeerd om de binnenstad veiliger te maken. Deze invallen zijn daar onderdeel van.

