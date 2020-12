Crisis bij Forum voor Democratie maar Brabantse Statenleden houden kaken wijselijk stijf op elkaar

Eric de Bie. (Foto; ANP) vergroot

Waarom blijven de Brabantse Statenleden van Forum voor Democratie zo stil over het conflict dat hun partij in tweeën dreigt te scheuren? Statenleden in andere delen van het land hebben het hoogste woord. De Brabantse politici van Forum die je om een reactie vraagt, bedanken je hartelijk voor de getoonde belangstelling, glimlachen vriendelijk en gaan vervolgens hard aan de slag.

De Statenleden van Forum in Brabant reageren nooit op de problemen in hun partij. Sinds ze samen met VVD, CDA en Lokaal Brabant in onze provincie aan de knoppen zitten wimpelen ze elke vraag af met het mantra: Den Haag is Den Haag en Brabant is Brabant. Oftewel, wat ze in Den Haag of Amsterdam doen, moeten ze zelf weten. Forum Brabant wil vooral hier invloed uitoefenen.

Zetel door Baudet

De vraag is hoelang de Brabantse Forumleider Eric de Bie en zijn partijgenoten dat vol kunnen houden. Wat je ook vindt van Baudet, in één ding had hij gelijk: elke Forum-politicus in de provincie heeft zijn zetel aan hem te danken.

In Brabant bijvoorbeeld had de provinciale afdeling geen noemenswaardig partijprogramma. De kandidaten meden debatten. De kiezers hadden maar één richtsnoer: Thierry Baudet.

Kroonjuwelen

De Brabanders zitten er dus dankzij Baudet. De Brabantse Forum-afdeling wilde zo graag meeregeren dat ze bereid waren diep te gaan. VVD en CDA hadden FvD nodig om vooral de boeren tegemoet te komen dus mocht FvD twee kroonjuwelen inbrengen: het referendum en kernenergie. Dat zijn zaken die je niet zomaar kunt regelen.

Met nog ruim twee jaar te gaan kunnen VVD en CDA dat met wat pappen en nathouden wel rekken. Vorige week bereikte het CDA datgene waartoe het tegenwoordig op aarde is: uitstel voor de boeren. Die buit is binnen.

Zelfstandig Forum Brabant

Die afstandelijke houding van Forum in Brabant heeft al tot speculaties geleid. Eén daarvan is deze: rustig meehobbelen met de grote jongens, hier en daar een puntje pakken, een eigen stempel zetten en bij de verkiezingen in 2023 als zelfstandig Forum Brabant verder gaan.

De crisis bij de partij zou nu wel eens roet in het eten kunnen gooien. Daar zullen de oppositiepartijen wel voor zorgen, de PVV voorop. Die is namelijk stikjaloers dat Forum op een achternamiddag lukte wat de Brabantse vertegenwoordigers van Wilders in jaren niet lukte: meeregeren.

Baudet of toch iets anders?

Daarom zie je nu dat de druk op Forum Brabant wordt opgevoerd als het gaat om het referendum. 'Waar blijft dat nou?', roepen de oppositiepartijen. Eric de Bie en de zijnen zijn nog aan het onderzoeken hoe dat allemaal moet. Daar zullen ze mee moeten opschieten, want dat is het puntje dat ze nodig hebben om een eigen gezicht te tonen en zich te kunnen ontworstelen aan het gekrakeel in Amsterdam en Den Haag.

Zolang Forum in Brabant dat niet kan, is die club niks anders dan een onderafdeling van een partij in crisis die waarschijnlijk uiteenvalt. Dan word je gedwongen te kiezen. Wordt het Baudet of iets anders? Want op dit moment heeft Forum Brabant nog geen kroonjuwelen om zelfstandig verder te gaan. Tot dan zitten de Brabantse Statenleden er dankzij Baudet en niemand anders.

