Doodsoorzaak van man in huis in Eindhoven niet te achterhalen, bewoonster gaat vrijuit

Het is niet gelukt om te achterhalen hoe de man is overleden die afgelopen zomer dood werd gevonden in een huis aan de Sparrenstraat in Eindhoven. Justitie heeft daarom besloten om niemand te vervolgen. De vrouw die in het huis woont waar de man werd gevonden, was verdachte in de zaak.

Op 21 juli werd in een huis aan de Sparrenstraat een dode man gevonden. In de woonkamer lag het lichaam van een 57-jarige Eindhovenaar. Hij was een bekende van de bewoonster van het huis. De politie ging uit van een misdrijf en begon een onderzoek. De vrouw die in huis woont vertelde een onsamenhangend verhaal aan de agenten. Ze werd diezelfde avond aangehouden.

Geen duidelijke conclusies

Er is uitgebreid onderzoek gedaan om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Maar dat onderzoek heeft geen duidelijke conclusies opgeleverd. Uit het onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut kwamen verschillende mogelijke doodsoorzaken naar voren. Het is dus niet precies te zeggen waaraan de man is overleden.

Ook het sporenonderzoek in huis, gesprekken met getuigen en het horen van de verdachte heeft niet duidelijk gemaakt hoe de verdachte vrouw precies betrokken zou zijn bij de dood van de man. De officier van justitie: "Het doel van het onderzoek was om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het is een complex onderzoek gebleken en de vraag of de verdachte betrokken was bij het overlijden van deze man, blijft onbeantwoord." Daarom is besloten om de vrouw niet verder strafrechtelijk te vervolgen. De zaak wordt gesloten.

Vrijgelaten

Op 26 augustus werd de vrouw al vrijgelaten. De nabestaanden van het slachtoffer en de vrouw die verdachte was zijn eerder deze week al op de hoogte gesteld van dit besluit.

