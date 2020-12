Afstand houden in de Efteling: zo controleert de gemeente of alles goed gaat

Ook in de Efteling moet afstand worden gehouden. vergroot

Afstand houden in de Efteling: het lijkt een lastige combinatie. Het park was de laatste tijd vaak negatief in het nieuws als het gaat om de coronaregels. Zo regende het klachten na een drukke ANWB-ledendag en stonden gasten afgelopen weekend zelfs massaal te hossen bij een optreden.

Het laatste incident zorgde ervoor dat de Efteling besloot om voorlopig te stoppen met bepaalde optredens. Ook afgelopen zomer was het geregeld veel te druk in het park. Eind juni en eind juli negeerden bezoekers massaal de coronaregels, zo bleek uit een twee bezoeken van onze verslaggever.

Controleurs

De gemeente Loon op Zand heeft vrijwel dagelijks twee controleurs rondlopen in het sprookjespark. Zij controleren of het park genoeg doet om de coronamaatregelen na te leven. De controleurs denken dat de Efteling voldoende maatregelen heeft genomen, maar ze zien dat bezoekers zich niet altijd aan de regels houden.

Bekijk in de video hoe toezichthouders Conrad en Richard vrijdag hun controle uitvoeren:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.