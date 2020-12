'Onderling conflict' mogelijk reden van ontvoering op A59

Een 'onderling conflict' is mogelijk de reden dat woensdagavond op de A59 vlakbij Zonzeel een man werd ontvoerd. Dat stelt de politie. De man werd woensdagavond rond tien voor half zeven uit een taxi getrokken waar hij als passagier in zat.

De man is donderdag door de politie 'in goede gezondheid aangetroffen', meldt de politie vrijdag. Donderdag maakte de politie al bekend dat de man terecht was, maar onbekend was nog of hij mogelijk gewond is geraakt. Ook was nog onduidelijk of er echt sprake was van een ontvoering.