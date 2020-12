Coronanieuws: mogelijk strengere maatregelen met kerst, zorgwekkende stijging aantal besmettingen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal coronabesmettingen nam afgelopen week met 43.103 toe, een zorgwekkende stijging

Premier Rutte sluit niet uit dat er nog voor kerst strengere maatregelen zullen volgen

Het plan voor de eerste coronavaccinaties is gemaakt: medewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina

09.05 - We googelden vooral: hoe maak je een mondkapje?

Wat is een lockdown? Waarom hamsteren we wc-papier? Hoe maak je een mondkapje? Die vragen hebben Nederland het afgelopen jaar veel beziggehouden, blijkt uit het overzicht van zoekopdrachten in Google. Het bedrijf publiceerde woensdag zijn jaaroverzicht, Year in Search genaamd.

Bij het jaaroverzicht kijkt Google niet naar de meest uitgevoerde zoekopdrachten, maar naar de opdrachten waar een grote stijging te zien is. De 'trending' trefwoorden hebben vooral te maken met de corona-uitbraak. De snelst gestegen term is 'coronavirus', gevolgd door 'RIVM'.

In de top tien staan verder zoekopdrachten als 'coronavirus Nederland' en 'corona dashboard'. Andere veel gezochte onderwerpen dit jaar waren Fred van Leer, de iPhone 12 en Joe Biden.

9.00 - 5,5 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ongeveer 5,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond naar de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge gekeken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

Het aantal van 5,5 miljoen is lager dan de 5,8 miljoen en 6,5 miljoen kijkers die de twee persconferenties in november trokken. Veruit de meeste mensen keken naar de persconferentie op NPO 1, zo'n 3,66 miljoen.

9.00 - Frits van Eerd van Jumbo speelt voor kerstman

Medewerkers van supermarktketen Jumbo hebben voor hun inzet tijdens deze coronatijd tweehonderd euro shoptegoed gekregen om boodschappen te doen bij Jumbo. Medewerkers hebben een brief gekregen van topman Frits van Eerd waarin hij hen bedankt voor hun inzet.

8.40 - In januari voorstellingen Guido Weijers met meer bezoekers

In januari gaat Guido Weijers in het Beatrixtheater in Utrecht testen doen met grotere groepen mensen bij een voorstelling. Wil je erbij zijn? Kijk dan op zijn website. Het is een van de in de persconferentie aangekondigde proefprojecten in de culturele sector.



8.05 - Zo ziet straks de eerste vaccinatie-fase eruit

Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten.

Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zo ziet de eerste vaccinatie-fase eruit (Bron: Rijksoverheid)

8.05 - Extra drukte op Marktplaats door crisis, gratis blijft populairst

Door de coronacrisis bezochten Nederlanders vaker veilingsite Marktplaats. Daarbij blijft 'gratis' de term waar het meest naar wordt gezocht. Dat meldt Marktplaats in zijn jaaroverzicht over 2020.

Dit jaar werd ruim 2,5 keer vaker gezocht naar gratis spullen op Marktplaats dan vorig jaar. Marktplaats merkt op dat er duidelijke pieken waren tijdens de lockdown. Sinds de eerste intelligente lockdown afgelopen voorjaar ziet Marktplaats een grote stijging van het aantal geplaatste advertenties.

7.15 uur - Coronacrisis is grootste zorg voor Nederlanders

77 procent van de Nederlanders maakt zich het meeste zorgen over de coronapandemie en de gevolgen van de crisis voor de economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaatenquête van de Europese Investeringsbank EIB. Het klimaat staat met een score 41 procent op drie, nog net achter de financiële crisis die 42 procent van de Nederlanders bezighoudt.

7.00 uur - 'Kwart gaat meer dan drie mensen uitnodigen met kerst'

Een kwart van de Nederlanders is niet van plan om zich tijdens de feestdagen aan de coronaregels te houden. Ze zeggen meer dan de drie toegestane mensen thuis te ontvangen met kerst, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3400 mensen.

6.30 uur - Steunpakket voor ondernemers

Het kabinet maakt woensdag een uitbreiding van het economisch steunpakket bekend. Omdat de versoepeling van de coronaregels voorlopig uitblijft, wordt er vermoedelijk opnieuw diep in de buidel voor getroffen ondernemers. Het gaat dan voornamelijk om restaurants, cafés, culturele organisaties en bedrijven in de evenementensector. Ondernemers die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten (zoals huur en de energierekening) vergoed krijgen, stellen de partijen voor.

5.30 uur - Vrees voor vaccinatieachterstand in armere landen

Als rijke landen, overheden en farmaceutische bedrijven geen actie ondernemen, dreigen negen op de tien mensen in 69 armere landen volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus mis te lopen. Daarvoor waarschuwen onder andere Oxfam Novib en Amnesty International. Rijke landen zouden zoveel vaccins hebben gereserveerd dat ze hun bevolking na goedkeuring drie keer kunnen inenten. In deze landen woont 14 procent van de wereldbevolking, terwijl ze ruim de helft van acht veelbelovende vaccins hebben opgekocht.

5.00 uur - Minder vaccinaties dan verwacht

Nederland krijgt naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer. Dat is veel minder dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. 'Zo vroeg mogelijk in januari' wordt dan begonnen met vaccineren. Als eerste worden de zorgmedewerkers van verpleeghuizen ingeënt. Daarna volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg.

04.50 uur - Tweede coronagolf maakt comeback in Brabant

De tweede coronagolf maakt een stevige comeback. Nadat het aantal positieve tests een maand lang mondjesmaat daalde, is dat nu in Brabant binnen een week met ruim 30 procent gestegen. Het RIVM noemt die ontwikkeling 'zorgwekkend'.

23.00 uur - Geen versoepelingen rond feestdagen

In de persconferentie lieten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten dat er geen versoepelingen voor rond de feestdagen zijn, omdat het aantal besmettingen weer stijgt. Ook dreigen er nieuwe maatregelen als het aantal besmettingen niet omlaag gaat.

22.45 uur - Aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt iets minder hard

In onze provincie zijn dinsdag 1077 nieuwe besmettingen geconstateerd. Maandag waren dat er nog 1146. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

