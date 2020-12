Boeren maken eind aan bezetting van distributiecentrum Jumbo in Breda

Wachten op privacy instellingen... Massale boerenactie (foto: Erik van Oosterhout). Volgende Vorige vergroot 1/2 Boeren blokkeren distributiecentrum van Jumbo in Breda

Het distributiecentrum van Jumbo in Breda is maandagmorgen van vier tot tien uur bezet geweest. Het ging om een massale actie van boeren. Zij protesteerden tegen de stikstofwet, die vorige week werd aangenomen, en de in hun ogen te lage prijzen voor hun producten. "Jumbo zet alles en iedereen onder druk en haalt desnoods levensmiddelen uit het buitenland en dat levert ons niks op", zegt een van de actievoerders, Johannis de Lorm uit Almerk.

De boer kwam aan het woord in WAKKER!, het ochtendradioprogramma van Omroep Brabant. Volgens De Lorm stonden er tegen vier uur al honderd tractoren op het terrein van Jumbo, waarvan de hoofdvestiging in Veghel staat.

'Nog afstand te overbruggen'

"Zij zitten achter het venster, wij staan hier voor de hekken. Er is dus nog een afstand te overbruggen", vertelde De Lorm. De actievoerders probeerden het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te maken. "Het is gezellig hier, met een tent en kampvuur."

Het steekt hem en zijn collega's dat ze, zo wordt beweerd, prijzen krijgen voor hun producten die uit 1970 stammen. "We willen naar de huidige maatstaven worden vergoed. Het stikstofbeleid is er doorheen gedrukt. De boeren worden uitgemolken en er is geen toekomst voor de jeugd. De rek is eruit", aldus De Lorm.

Vrachtwagens geblokkeerd

De eisen van de demonstranten werden kracht bijgezet door het versperren van de in- en uitgangen van het distributiecentrum voor vrachtwagens. De Lorm sprak van een 'flinke blokkade.' Auto's werd geen strobreed in de weg gelegd.

Afgelopen vrijdag was het ook al raak in Breda, maar ook onder meer in Veghel en vestigingen van dit bedrijf buiten Brabant. Een dag later richtten boze boeren hun pijlen op distributiecentra van Albert Heijn.

Bekijk hieronder beelden van het boerenprotest in Veghel vorige week vrijdag:

