'Tweede helft PSV was aanzien weer niet waard', wisselbeleid Schmidt blijft Willy en René verbazen

"Laat iedereen eens negentig minuten staan en kijk hoe dat uitpakt." Het is de tip die Willy van de Kerkhof PSV-trainer Roger Schmidt maandagochtend geeft. "Tien minuten in de tweede helft Götze wisselen en vervolgens de rest. Dat kan natuurlijk niet", zegt Willy nadat PSV zondag ternauwernood won van FC Utrecht (2-1).

Het wisselbeleid van de PSV-trainer is al langer onderwerp van discussie. En dat is deze maandag niet anders. Ook René van de Kerkhof begrijpt er weinig van. Hij noemt de inmiddels bijna traditionele terugval in de tweede helft van de Eindhovenaren een 'heikel punt'.

"We mogen ons nog gelukkig prijzen dat Utrecht ook niet zo denderend in vorm was. Waardoor we de drie punten nog over de streep trekken", zegt hij. "Maar de tweede helft was het aanzien weer niet waard."