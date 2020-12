Jumbo-topman Frits van Eerd vroeg wakker, maar niet boos om boerenactie: 'Ik begrijp ze'

Frits van Eerd (midden) neemt alle tijd voor de boeren (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Frits van Eerd heeft er geen moeite mee dat boeren zijn vrouw en hem maandagmorgen al vroeg wakker maakten. “Ik schrok helemaal niet, toen er om tien voor zes werd aangebeld”, vertelt de topman van het Veghelse supermarktconcern Jumbo. Zijn vrouw en hij voelden zich niet overvallen.

“Nadat ik was aangekleed hebben we in alle rust met elkaar gepraat, maar in mijn eentje krijg ik het ook niet gefixt.”

Al langer actie

Boeren waren maandagmorgen eerst naar het distributiecentrum van de winkelketen in Veghel gereden. Ze voeren al langer actie om van de supermarktenbranche een betere prijs te krijgen voor hun producten. Volgens hen voldoet die in de verste verte niet aan de huidige eisen. Ook willen ze een speciaal keurmerk voor landbouwproducten en protesteren ze tegen de stikstofwetgeving.

Nadat de politie de actievoerders bij het distributiecentrum had weggestuurd, gingen ze naar het huis van de 53-jarige Van Eerd. Waar onlangs landelijk heisa ontstond nadat boeren de woning van D66-fractievoorzitter Rob Jetten hadden opgezocht, haalde de Jumbo-directeur zijn schouders op over een mogelijke schending van zijn privacy.

“Mijn vrouw en ik staan meestal niet laat op, de wekker staat in de regel op halfzeven. Nu waren we tegen zessen wakker, omdat er toen werd aangebeld”, doet Van Eerd luchtig over het verrassingsbezoek.

'Erg ongeduldig'

De supermarktbaas toonde alle begrip voor de standpunten van de actievoerders. “We proberen met zijn allen aan een nieuwe, duurzame wereld te werken. Met diverse belanghebbenden dus. Ik dacht een geschikte datum te hebben gevonden in januari om bij elkaar te komen. Maar de boeren zijn erg ongeduldig geworden.”

Kees Schoenmakers bijvoorbeeld, peinst er niet over om zolang te moeten wachten op een gesprek. “We kunnen het hier in Veghel lang volhouden”, aldus de Vessemse boer, die nog deze week een afspraak wil maken. “Zolang die er niet ligt, gaan we niet naar huis.” Hij was wel ingenomen met de coöperatieve houding van Van Eerd: "Dat siert hem, dat had ik niet verwacht."

Ook actie bij distributiecentrum in Breda

Overigens protesteerden boeren maandagmorgen ook van vier tot tien in Breda. Bij het distributiecentrum van Jumbo werden urenlang de in- en uitgangen van het gebouw voor vrachtwagens geblokkeerd.

Minister Carola Schouten van Landbouw is niet te spreken over de acties bij Jumbo, zo meldt de NOS. "Het moet wel volgens de regels gebeuren. Hier worden mensen geraakt in hun werk en ook mensen die hun boodschappen willen doen." De minister vindt de aanpak van dergelijke acties een zaak van de veiligheidsregio. Het is nog niet bekend of de acties gevolgen hebben (gehad) voor de bevoorrading van winkels.

