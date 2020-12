Racistische spreekkoren bij FC Den Bosch: verdachte man meldt zich bij politie

Een van de mannen die werd gezocht vanwege de racistische spreekkoren bij FC Den Bosch heeft zich vrijdag gemeld bij de politie. Het gaat om een 48-jarige man uit Rosmalen.

Bureau Brabant toonde maandag foto's van twee mannen die tijdens de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior op 17 november vorig jaar racistische opmerkingen riepen richting Ahmad Mendes Moreira van Excelsior. De naam van de man uit Rosmalen werd een aantal keer getipt via Meld Misdaad Anoniem.

Maar donderdag liet de verdachte via zijn advocaat weten dat hij zich wilde komen melden. Dat deed hij vrijdagmiddag. De man is verhoord. Daarna is hij vrijgelaten.