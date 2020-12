Coronanieuws: 1634 nieuwe besmettingen, distributie eerste Pfizer-vaccins in EU op Tweede Kerstdag

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er zijn 1634 nieuwe besmettingen in Brabant, honderden minder dan zondag.

Er liggen maandag in totaal 385 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

EMA geeft groen licht voor gebruik coronavaccin Pfizer en BioNTech in EU

Kabinet rekent op 'zelfredzaamheid' Nederlanders in VK.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

18.41 - Distributie eerste Pfizer-vaccins in EU op Tweede Kerstdag

De eerste vaccins van BioNTech en Pfizer worden volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) gedistribueerd op 26 december, naar alle EU-lidstaten tegelijk. "Het is belangrijk voor ons dat ze voor alle landen op hetzelfde moment beschikbaar zijn", zei ze in gesprek met internationale media waaronder het ANP. Ze noemde geen hoeveelheden.

De volgende leveringen volgen 'gestaag elke week, tot in september volgend jaar', aldus Kyriakides. Voor Nederland zijn in totaal 11,7 miljoen doses beschikbaar.

17.37 - De Jonge: goedkeuring vaccin is 'triomf voor de wetenschap'

Zorgminister Hugo de Jonge noemt het "een enorme mijlpaal en een enorme triomf voor de wetenschap" dat ook in Europa nu een goedgekeurd vaccin beschikbaar is tegen het coronavirus. "Echt heel erg bijzonder", aldus de bewindsman.

Het geneesmiddelenbureau EMA heeft groen licht gegeven voor gebruik van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech in Europa. Naar verwachting volgt snel een definitief besluit van de Europese Commissie.

Voor de planning in Nederland verandert er niets door deze stap. Het plan is nog altijd om op 8 januari te beginnen met vaccineren, omdat nog niet al het voorbereidende werk is voltooid. Veel andere Europese landen zijn er al wel klaar voor beginnen vlak na Kerstmis met prikken.

17.16 - PostNL: pakketvolume nu op 1,7 miljoen per dag

Het aantal pakketten dat PostNL bezorgt, is gestegen naar 1,7 miljoen per dag. Volgens het bedrijf heeft de sluiting van essentiële winkels tot een stijging van de onlineaankopen geleid, bovenop de hoge volumes van eerdere weken. Er worden diverse maatregelen genomen om de stroom pakketten beheersbaar te houden, zodat de bezorging tijdens de lockdown goed en veilig door kan blijven gaan.

Zo worden consumenten gevraagd hun retourzendingen tot na de jaarwisseling vast te houden. PostNL heeft ten opzichte van begin dit jaar de capaciteit inmiddels met 90 procent opgeschaald.

"Het aantal pakketten dat wij dagelijks voor onze klanten verwerken is sinds begin dit jaar nu bijna verdubbeld. In de sorteercentra worden momenteel iedere dag de maximale aantallen pakketten gesorteerd en in de pakketbussen geladen. De druk op ons netwerk is heel hoog", zegt Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek van PostNL.

16.55 - Coronavaccinatie zwangere vrouwen moet per persoon worden bekeken

Of het wenselijk is om het coronavaccin van Pfizer en BioNTech aan zwangere vrouwen toe te dienen, moet op individuele basis worden besloten, adviseert het beoordelingscomite van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

"Er is geen bewijs dat het vaccin voor hen meer risico's oplevert, maar er hebben simpelweg niet genoeg zwangere vrouwen meegedaan aan de klinische onderzoeken", zegt comitevoorzitter Harald Enzmann.

Zwangere vrouwen waren uitgesloten van deelname aan de studies. Wel raakten 23 vrouwelijke proefpersonen vlak voor of vlak na hun deelname zwanger, maar op basis van zo weinig gegevens kunnen wetenschappers geen conclusies trekken.

De zwangerschappen zijn bovendien nog niet afgerond. Tijdens het onderzoek zijn verder dierproeven gedaan met zwangere dieren. Bij hen lijken de risico's heel klein, zegt senior klinisch beoordelaar Leonoor Wijnans van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

16.41 - Consumentenvertrouwen eurozone trekt aan in december

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in december gestegen, ondanks de verder oplopende coronabesmettingen en de in veel Europese landen aangescherpte maatregelen om het virus in te dammen.

Dat blijkt uit een voorlopige raming van de Europese Commissie. Waarschijnlijk kreeg het vertrouwen steun van het nieuws over de coronavaccins. De index die Brussel gebruikt voor het meten van het vertrouwen, steeg met 3,7 punten naar een stand van min 13,9 punten.

Daarmee ligt de graadmeter nog wel onder het langjarig gemiddelde. De index voor de gehele Europese Unie klom met 3,4 punten tot min 15,3 punten, eveneens onder het langjarig gemiddelde. In november was nog sprake van een daling van het vertrouwen.

De commissie komt in januari met definitieve cijfers over het vertrouwen van consumenten en bedrijven in december.

16.10 - Nog geen gezamenlijke Europese aanpak Britse coronavariant

De EU-landen zijn het nog niet eens geworden over gezamenlijke maatregelen om de coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken te bestrijden. Alleen een gezamenlijke aanpak van het vrachtverkeer van en naar het VK zit er misschien snel in, zegt een EU-bron.

Op andere eensgezinde stappen is het 'langer wachten'. Sinds de Britse regering alarm sloeg over de nieuwe, vermoedelijk zeer besmettelijke virusvariant, hebben tal van landen het verkeer tussen het VK en het Europese vasteland stilgelegd of ingeperkt.

Nederland voorop. De duur en de reikwijdte van de beperkingen lopen echter nogal uiteen. Zo heeft Frankrijk ook het vrachtverkeer stilgelegd, terwijl Nederland dat juist niet wil.

16.02 - Helmonds ziekenhuis bereidt zich voor op grote toename in ziekenhuisopnames

Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zegt de ernst van de recente coronaprognoses en de toename in het aantal ziekenhuisopnames (corona-gerelateerd en regulier) zeker in te zien. Het Elkerliek, ondanks de harde lock-down, verwacht in de komende weken meer drukte. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis vraagt begrip en medewerking van patiënten en inwoners in de regio Helmond en de Peel.

15.39 - Aantal coronagevallen daalt naar ruim 11.000

Het RIVM telde het afgelopen etmaal 11.212 nieuwe gevallen van het coronavirus. Dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, maar minder dan zondag, toen er ongeveer 13.000 nieuwe coronagevallen bijkwamen.

Tussen zondag- en maandagmorgen nam het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen met 31 toe, tegen 32 een dag eerder. Dat betekent niet dat deze mensen ook allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden, want deze cijfers komen soms met wat vertraging binnen.

Het RIVM merkt al weken dat het aantal besmettingen aan het oplopen is. Onderzoekers van het instituut telden de afgelopen zeven dagen zon 79.000 nieuwe coronagevallen, wat grofweg neerkomt op een gemiddelde van 11.000 per dag. De week daarvoor bedroeg het totale aantal coronagevallen nog ongeveer 58.000 en de week daarvoor bijna 41.000.

15.23 - Besluit Brussel over Pfizer-vaccin naar verwachting maandagavond

Voorzitter Ursula von der Leyen verwacht dat de Europese Commissie maandagavond nog een besluit neemt over markttoelating in de EU van het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld.

Ze twittert dat, net na de bekendmaking van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat het positief oordeelt over het vaccin.

"Dit is een beslissend moment voor onze inspanningen om een veilig en effectief vaccin te kunnen leveren aan Europeanen. We zullen nu snel reageren. Ik verwacht een commissiebesluit tegen de avond", aldus Von der Leyen.

15.25 - 1634 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn 1634 nieuwe besmettingen geteld. Dat zijn er fors minder dan zaterdag, toen het er 2081 waren. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

15.04 - EMA geeft groen licht voor gebruik coronavaccin Pfizer en BioNTech in EU

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelt positief over het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld. Met de goedkeuring is een cruciale stap gezet naar toelating van dit eerste coronavaccin tot de Europese Unie.

De Europese Commissie moet het definitieve besluit over de toelating nog nemen. Voorzitter Ursula von der Leyen maakte vorige week duidelijk dat de commissie het zwaarwegende advies van het EMA zal volgen.

Binnen twee dagen zal het dagelijks bestuur van de EU een officieel besluit nemen. Het comité dat maandag groen licht gaf, kwam online bijeen. Aan de bespreking namen vertegenwoordigers van de medicijnautoriteiten van alle 27 EU-lidstaten deel.

Diverse landen gingen de EU voor. Het vaccin is al goedgekeurd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Zwitserland, Israel, Singapore en Bahrein.

14.45 - BOA's delen 29 'coronebekeuringen' uit in Den Bosch

Afgelopen weekend hebben boa’s in Den Bosch 4 waarschuwingen en 29 bekeuringen uitgedeeld voor het niet naleven van de 1,5 meter afstand. In de wijken de Maaspoort en De Groote Wielen werd veel jeugd aangesproken op groepsvorming en ook op vuurwerkoverlast, laat de gemeente Den Bosch maandag weten.

14.37 - 'Meer winkelinbraken nu winkels verplicht gesloten zijn'

Winkeliersorganisatie INretail ontvangt signalen over meer winkelinbraken nu winkels verplicht gesloten zijn. De branchevereniging roept gemeenten en politie daarom nadrukkelijk op te zorgen voor de veiligheid van winkels en winkelstraten. Er moet volgens de organisatie extra gecontroleerd worden.

14.35 - Steeds meer zorgpersoneel ziek

Het aantal zorgmedewerkers dat ziek thuiszit, is verder toegenomen. In november liep het verzuim op tot 7,59 procent, aldus het kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. In oktober was dat nog 7,22 procent en in september 6,28 procent.

Er konden in november dagelijks ongeveer 70.000 werknemers in de zorgsector niet aan het werk, schat Vernet. Het ziekteverzuim was in die maand 16 procent hoger dan in november 2019. De cijfers zijn exclusief werknemers die wegens de corona-uitbraak in thuisquarantaine zaten of in afwachting waren van een testuitslag.

14.30 - Coronaminister Hugo de Jonge bezoekt Movianto in Oss

Coronaminister Hugo de Jonge heeft maandagochtend een bezoek gebracht aan het bedrijf Movianto in Oss. De supervriezers waar straks de coronavaccins moeten worden opgeslagen staan klaar, zo constateerde de minister. Bij het bedrijf in Oss worden alle vaccins voor Nederland opgeslagen.

13.50 - Miljoenen meer bezoekers Marktplaats.nl, speelgoed populair

Deze maand is de website Marktplaats.nl miljoenen keren meer bezocht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Sinds de lockdown in verband met het coronavirus vorige week is een nog grotere stijging te zien. Tot en met afgelopen vrijdag is de site 55 miljoen keer bezocht, in december 2019 was dat 46 miljoen keer.

Spullen voor kinderen zijn erg populair. Ook worden er kerstpakketten gratis aangeboden voor mensen die het momenteel zwaar hebben.

13.50 - Burgemeester Moorman van Bernheze steekt alle inwoners een hart onder de riem

Burgemeester Moorman van Bernheze staat in haar kerstboodschap nadrukkelijk stil bij de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor iedereen. “Ik hoop dat u toch hele fijne kerstdagen hebt met heel veel aandacht voor elkaar", zegt ze ook. "Hou vol."

13.20 - Bloedwaarden voorspellen hoe ziek coronapatiënt zal worden

Op basis van het bloed van net opgenomen coronapatiënten blijkt 'vrij nauwkeurig' te voorspellen hoe ernstig de ziekte zal verlopen. Die conclusie trekken onderzoekers van elf Europese ziekenhuizen in een studie onder 982 volwassen Covid-19-patiënten.

"Dit maakt het voor zorgverleners makkelijker om een inschatting van het verwachte ziektebeeld te geven", meldt het Radboudumc in Nijmegen.

13.15 - 'Honderden Nederlandse chauffeurs vast in Verenigd Koninkrijk'

Honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zitten naar schatting vast in het Verenigd Koninkrijk vanwege de reisbeperkingen door de zeer besmettelijke variant van het coronavirus daar. Die inschatting heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) gemaakt.

"Veel chauffeurs staan in lange files voor de veerboten en de kanaaltunnel. Zij dreigen in het Verenigd Koninkrijk te moeten blijven door de maatregelen tegen het gemuteerde coronavirus dat daar is ontdekt", aldus de brancheorganistatie. Samen met vakbond FNV roept TLN het kabinet op ervoor te zorgen dat de vrachtwagenchauffeurs voor de kerst weer thuis kunnen zijn.

12.57 - 'Goede informatie over vaccin trekt zorgpersoneel over de streep'

Personeel in de zorg moet van de overheid snel duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie krijgen over de vaccinatie tegen corona. Op die manier kunnen meer zorgmedewerkers over de streep worden getrokken om zich te laten vaccineren. Dat zegt vicevoorzitter van vakbond FNV Kitty Jong.

"Alle kennis over het vaccin moet in begrijpelijke taal gedeeld worden. Zorgmedewerkers die als eerste aan de beurt zijn, kunnen dan een weloverwogen keuze maken of ze zich laten vaccineren of niet."

Uit een peiling van FNV onder ruim negenduizend werknemers blijkt dat bijna een vijfde van de ondervraagden de inenting sowieso niet wil. Veertien procent zegt nog te twijfelen en elf procent geeft aan waarschijnlijk geen prik te halen.

12.34 - Stijging besmettingen België mindert vaart

De stijging van het aantal besmettingen in België versnelt niet meer voortdurend. De vaart is gelukkig uit de stijging, zegt viroloog Steven Van Gucht namens het coronacrisiscentrum.

Na een wekenlange daling van het aantal besmettingen, greep het virus de voorbije twee weken juist weer meer om zich heen. En dat steeds sneller, wat de vrees wekte dat België weer te maken zou krijgen met een exponentieel aanzwellende golf. "Een felle stijging zoals in een aantal andere Europese landen gebeurt, blijft bij ons voorlopig gelukkig uit", aldus Van Gucht maandag.

12.28 - Voor het eerst sinds eind oktober weer patiënten naar Duitsland verplaatst

Twee coronapatiënten worden maandag vanuit Nederland naar Duitse ziekenhuizen gebracht. Dit vanwege de toegenomen drukte in de ziekenhuizen. Eind oktober werden voor het laatst patiënten naar Duitsland verplaatst. Het is onduidelijk of er deze week nog meer mensen volgen.

Een patiënt wordt maandag met een helikopter van de intensive care in Haarlem naar de intensive care in Dortmund gebracht. Daarna volgt op dezelfde manier een ic-patiënt vanuit Almelo, zegt een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

12.22 - Minder verkeer van en naar België in weekend na lockdown

De wegen rich ting België waren afgelopen weekend veel rustiger dan gebruikelijk. Dat meldt het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Het lijkt er dus op dat veel Nederlanders gehoor hebben gegeven aan de oproep om geen kerstinkopen te doen in België nu in Nederland alle niet-essentiële winkels dicht zijn.

Op zaterdag en zondag was er 61 procent minder grensverkeer van en naar België vergeleken met een vergelijkbaar weekend een jaar eerder. In het weekend daarvoor was het nog 49 procent rustiger op deze wegen. Het is nog niet zo stil op de weg richting België als in april, toen er elk weekend ruim 90 procent minder verkeer was.

12.15 - 1184 mensen kregen afgelopen week een 'coronabekeuring'

De afgelopen week zijn 1184 mensen bekeurd voor het niet naleven van de coronaregels, meldde de politie maandag. Dat is ruim het dubbele van de week daarvoor. Ook beëindigde de politie 61 illegale feestjes. Dat waren er een week eerder vijftig.

12.08 - Geen speciaal loket voor verkoop licht vuurwerk

Vuurwerkhandelaren mogen ook het lichte vuurwerk (categorie 1) niet verkopen. Volgens de vuurwerkbranche hebben de handelaren geen toestemming gekregen om hiervoor een speciaal loket te openen of het vuurwerk bij mensen thuis te bezorgen. De handelaren hadden daar na de aankondiging van de lockdown, waardoor ook hun winkels dicht moesten, om gevraagd.

"Dit had nu juist een kleine pleister op de wonde moeten worden", zegt een woordvoerder van de vuurwerkbranche maandag.

12.00 - Ankie verloor in 2020 haar man aan corona: 'Bij de pakken neerzitten is geen optie'

Toon Verstegen uit Valkenswaard was een van de Brabanders die tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar naar een ziekenhuis buiten de provincie werd verplaatst. Hij belandde op de intensive care in Groningen, waar uiteindelijk de bikkelharde conclusie getrokken moest worden dat hij niet te redden was. Zijn vrouw Ankie lag op dat moment zelf ook in het ziekenhuis, in Veldhoven.

Aan Omroep Brabant vertelt zij haar verhaal.

11.50 - Wat kun je doen om tijdens de feestdagen verspreiding te voorkomen en elkaar te beschermen?

De gemeente Sint-Anthonis legt het nog eens uit.

11.20 - In totaal nu 385 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 32 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er twee meer dan zondag. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). In totaal liggen in de Brabantse ziekenhuizen nu 385 coronapatiënten, vijftien meer dan een etmaal geleden. De voorbije 24 uur zijn tien coronapatiënten overleden. Vier zijn er overgeplaatst en veertien coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen.

11.15 - D66 wil dat RIVM kijkt naar vliegverbod Zuid-Afrika

Regeringspartij D66 wil dat het kabinet 'met spoed' advies vraagt aan het RIVM over een vliegverbod van en naar Zuid-Afrika. Een coronavirus dat door een mutatie mogelijk nog besmettelijker is geworden, gaat ook in dat land rond. Eerder werden vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk al gestopt.

11.10 - Bedrijven halen transporten naar Engeland terug

Jan de Rijk Logistics in Roosendaal rijdt vijftig tot zestig keer per dag naar Engeland. Normaal gesproken, maar nu even niet. Na de ontdekking van een agressievere COVID-19-mutatie is het Verenigd Koninkrijk (VK) afgesloten van de buitenwereld. Daardoor kampen transporten van en naar Engeland met forse vertragingen. “Dit is een drama”, vertelt topman Fred Westdijk.

Lees hier heel het verhaal.

11.05 - 'EU betaalt ruim 15 euro voor doses coronavaccin van Pfizer'

De Europese Unie betaalt 15,50 euro voor iedere dosis van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Dat bericht persbureau Reuters, dat inzage heeft gehad in een intern document van de EU. Op dat document staat de datum 18 november.

De prijs is vertrouwelijk omdat het uitlekken ervan de onderhandelingspositie van de farmaceut kan schaden in overleg met andere partijen.

De EU betaalt omgerekend 18,88 dollar per dosis en is daarmee iets voordeliger uit dan de Verenigde Staten. Die zouden 19,50 dollar per dosis afrekenen voor de eerste 100 miljoen vaccins.

10.05 - Kabinet rekent op 'zelfredzaamheid' Nederlanders in VK

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan alleen in echt schrijnende gevallen wellicht iets betekenen voor Nederlanders die door nieuwe reisbeperkingen gestrand zijn in het Verenigd Koninkrijk. "Het kabinet gaat uit van zelfredzaamheid", zegt een woordvoerder.

Het kabinet raadt al sinds begin november dringend aan alleen naar het buitenland te reizen als dat echt noodzakelijk is. Dat advies is ingesteld juist voor situaties als deze, waarbij voor een land plotseling strenge beperkingen gaan gelden, aldus de woordvoerder. De kans dat gestrande mensen snel terug kunnen naar Nederland is heel erg klein.

10.05 - Organisatie WK darts: blijf in hotel met kerst

De deelnemers aan het WK darts in Londen wordt ten zeerste aangeraden tijdens de vrije kerstdagen in het spelershotel te blijven. Die oproep volgt nadat er delen van Engeland waaronder de hoofdstad strengere maatregelen in werking zijn getreden vanwege een nieuwe variant van het coronavirus.

De Professional Darts Corporation (PDC) deed de oproep aan de buitenlandse deelnemers, onder wie Michael van Gerwen en vier andere Nederlanders. Als de darters toch beslissen om naar huis te gaan, dan doen ze dat volgens de organisatie 'op eigen risico'.

Van Gerwen was zondagochtend nog naar Nederland vertrokken, maar besloot nog diezelfde dag terug te keren naar Londen uit vrees dat dat later niet meer mogelijk zou zijn.

LEES OOK: Michael van Gerwen halsoverkop terug naar WK darts vanwege nieuwe coronavariant

09.30 - TLN raadt alle transport naar Verenigd Koninkrijk af

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) raadt transporten naar het Verenigd Koninkrijk tot nader order af. De vereniging overlegt momenteel 'op het hoogste niveau' om duidelijk te krijgen wat de gevolgen voor de transportsector zijn van het op slot gaan van het Verenigd Koninkrijk vanwege een zeer besmettelijke mutatie in het coronavirus.

"Vragen als wat er bijvoorbeeld vanaf het Europese continent naar het Verenigd Koninkrijk nog mogelijk is, worden momenteel uitgezocht", schrijft de organisatie op de eigen website.

09.20 - Gratis wasbeurt auto's zorgmedewerkers

Carwash Factory in Roosendaal gaat tot het einde van de lockdown op 19 januari, auto’s van zorgmedewerkers gratis wassen. "We zijn blij dat we op deze manier iets kunnen terugdoen voor de mensen die moeten blijven presteren in de frontlinie tegen corona”, zegt eigenaar Allard Trumpi.

"Veel bedrijven hebben vorige week hun deuren moeten sluiten, onze branche is gelukkig gespaard tijdens de lockdown dus daarom vind ik het wel goed om iets terug te doen tijdens deze donkere dagen.”

Zorgmedewerkers kunnen in Roosendaal terecht op doordeweekse dagen en zaterdag van 8:30 uur tot 18:00 en op zondag van 10:00 uur tot 17:00.

08.45 - Zorgorganisaties Noordoost Brabant: houd vol en houd kerst klein

Jeroen Bosch Ziekenhuis, organisaties in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en huisartsen in de regio Noordoost-Brabant doen een gezamenlijke oproep aan iedereen om samen een vuist te maken tegen het coronavirus. De oproep komt van Piet-Hein Buiting, voorzitter raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Jacqueline Joppe, voorzitter raad van bestuur Zorggroep Elde Maasduinen en bestuurslid van het regionaal overleg acute zorg en Regien Kievits, huisarts en directeur van Zorggroep Chronos.

Zij spreken namens het zorgpersoneel van ziekenhuizen, woonzorgcentra, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen. Zij benadrukken dat het belangrijk is om vol te houden en samen te blijven optrekken bij het tegengaan van het coronavirus. Zeker tijdens de feestdagen die iedereen, juist nu, graag had willen doorbrengen met dierbaren. Maar juist om die dierbaren te beschermen, is het belangrijk om alle voorzorgsmaatregelen te blijven respecteren.

De drie bestuurders doen dan ook de oproep namens alle zorgorganisaties in de regio om vol te blijven houden. En doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je ouders, opa en oma of de buurman. En voor alle mensen die nu op welke manier dan ook geraakt worden.

08.40 - Michael van Gerwen halsoverkop terug naar WK darts vanwege nieuwe coronavariant

Michael van Gerwen is zondagavond veilig teruggekeerd in het spelershotel van het WK darts in Londen. De nummer een van de wereld wilde na zijn overwinning in de tweede ronde, zaterdagavond laat, tot aan tweede kerstdag bij zijn familie in Nederland zijn.

Vanwege de verscherpte maatregelen vanwege de opkomende nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk moest de 31-jarige Vlijmenaar zijn plannen echter snel wijzigen.

Lees hier heel het verhaal.

08.20 - 'Coronacrisis zorgt voor meer investeringen in computers'

De investeringen in ICT-apparatuur hebben een vlucht genomen tijdens de coronacrisis. Terwijl het totaal aan investeringen in Nederland daalde, namen de investeringen van bedrijven en overheden in computers en telecomapparatuur juist flink toe, hebben economen van ING uitgerekend.

Ook bij consumenten is volgens een nieuw rapport van de bank sprake van een digitaliseringsslag: het aandeel van elektronica in de consumptie steeg fors.

08.20 - Consument minder pessimistisch in december

De stemming onder consumenten is deze maand minder somber geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het consumentenvertrouwen in december het hoogste niveau bereikt na maart dit jaar, toen de eerste lockdown werd afgekondigd.

Nederlanders zijn over het algemeen nog steeds erg negatief, maar niet meer zo pessimistisch als voorheen. De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen meet, kwam uit op -20 tegen -26 in november.

08.17 - Nederlandse huizenprijzen weer flink gestegen

De Nederlandse huizenprijzen blijven flink oplopen, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren koopwoningen in november bijna 9 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee was de prijsstijging maar iets beperkter dan in oktober, toen huizen nog het sterkst in prijs opliepen in bijna twee jaar.

Gemiddeld verwisselden woningen vorige maand voor 344.217 euro van eigenaar. Dat was wel een iets lager bedrag dan in oktober, toen de gemiddelde verkoopprijs nipt de 350.000 overschreed.

08.11 - Veel minder belangstelling voor special Frontberichten

De eenmalige terugkeer van Frontberichten was een minder groot succes dan de oorspronkelijke serie eerder dit jaar. Op de speciale uitzending op NPO2 stemden zondagavond 226.000 mensen af, veel minder kijkers dan de miljoen mensen die gemiddeld naar de uitzendingen in het voorjaar keken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het BNNVARA-programma werd eind maart voor het eerst uitgezonden en was erg populair.

08.00 - Corona heeft weinig invloed op goede voornemens 2021

Hoewel Nederland voor 2021 weer massaal goede voornemens heeft omarmd, heeft corona relatief weinig aan de voornemens bijgedragen. Uit onderzoek van Happy Weight blijkt dat slechts 5 procent van de Nederlanders wil afvallen vanwege corona. In totaal heeft 53 procent zich voorgenomen in 2021 af te vallen.

Corona is wel een extra stimulans om al bestaande goede voornemens nu beter vol te houden. Zo zegt 11 procent over afvallen: het is een oud voornemen, maar door corona ga ik nu beter mijn best doen.

07.06 - VCP pleit voor uitstel nieuwjaarsviering naar de zomer

Vakcentrale voor Professionals (VCP) oppert de nieuwjaarsviering uit te stellen naar de zomer en daar dan een 'knallend zomerfeest' van te maken. Dat plan zou de zorgmedewerkers en handhavers tijdens de jaarwisseling moeten ontlasten. "Wat ligt er meer voor de hand dan het feest uit te stellen en het over een half jaar alsnog samen te vieren", zegt Marc de Natris, interim-voorzitter van ambtenarenbond CMHF en bestuurder van de VCP.

07.04 - 'Goede informatie over vaccin trekt zorgpersoneel over de streep'

Personeel in de zorg moet van de overheid snel duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie krijgen over de vaccinatie tegen corona. Op die manier kunnen meer zorgmedewerkers over de streep worden getrokken om zich te laten vaccineren. Dat zegt vicevoorzitter van vakbond FNV Kitty Jong. "Alle kennis over het vaccin moet in begrijpelijke taal gedeeld worden. Zorgmedewerkers die als eerste aan de beurt zijn, kunnen dan een weloverwogen keuze maken of ze zich laten vaccineren of niet."

06.00 - 10.000 minder banen voor startende jongeren na eerste coronagolf

Na de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren kans op een baan van minimaal drie dagen in de week ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name jongeren die afstudeerden aan het mbo, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers in het hoger onderwijs zijn de dupe geworden van de coronacrisis. Dat stellen onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut op basis van data van het CBS.

05.44 - Registratie gevaccineerden in de zorg niet toegestaan

Voor de veiligheid van hun meest kwetsbare cliënten willen werkgevers in de ouderen- en gehandicaptenzorg het straks graag weten: wie van hun werknemers heeft zich heeft laten vaccineren en wie niet? Maar grote kans dat ze dat ze daar geen volledig overzicht over krijgen, meldt de Volkskrant. De Autoriteit Persoonsgegevens is duidelijk: "Een werknemer hoeft dat zijn werkgever niet te vertellen", zegt een woordvoerder van de privacywaakhond.

04.04 - 'Groot deel zorgpersoneel wil geen coronaprik'

Zorgmedewerkers willen zich niet zomaar laten inenten tegen het coronavirus. In een peiling van FNV onder ruim negenduizend werknemers zegt veertien procent nog te twijfelen, geeft elf procent aan waarschijnlijk geen prik te halen en wil bijna een vijfde de inenting sowieso niet.

"Zorgmedewerkers die er niet positief tegenover staan voelen zich proefkonijnen of vinden het spannend als eerste aan de beurt te zijn", zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV in het AD.

03.30 - EMA oordeelt over eerste coronavaccin voor EU

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt maandag met zijn oordeel over het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt. De verwachting is dat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

23.02 - Ministerie kijkt naar mogelijkheden gestrande Nederlanders in VK

Voor Nederlanders die vanwege de nieuwe variant van het coronavirus het Verenigd Koninkrijk niet uit kunnen, kijkt de regering naar mogelijkheden om ze te helpen. "In het bijzonder voor schrijnende gevallen", staat in een brief van de ministers Cora van Nieuwenhuizen, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt waar mogelijk en nodig (consulaire) bijstand.

