Coronanieuws: 'Groot deel zorgpersoneel wil geen coronaprik'

De hoofdpunten:

Zorgmedewerkers willen zich niet zomaar laten inenten tegen het coronavirus, blijkt uit een peiling onder ruim negenduizend werknemers.

Na de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren kans op een baan van minimaal drie dagen in de week vergeleken met die periode vorig jaar.

07.06 - VCP pleit voor uitstel nieuwjaarsviering naar de zomer

Vakcentrale voor Professionals (VCP) oppert de nieuwjaarsviering uit te stellen naar de zomer en daar dan een 'knallend zomerfeest' van te maken. Dat plan zou de zorgmedewerkers en handhavers tijdens de jaarwisseling moeten ontlasten. "Wat ligt er meer voor de hand dan het feest uit te stellen en het over een half jaar alsnog samen te vieren", zegt Marc de Natris, interim-voorzitter van ambtenarenbond CMHF en bestuurder van de VCP.

07.04 - 'Goede informatie over vaccin trekt zorgpersoneel over de streep'

Personeel in de zorg moet van de overheid snel duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie krijgen over de vaccinatie tegen corona. Op die manier kunnen meer zorgmedewerkers over de streep worden getrokken om zich te laten vaccineren. Dat zegt vicevoorzitter van vakbond FNV Kitty Jong. "Alle kennis over het vaccin moet in begrijpelijke taal gedeeld worden. Zorgmedewerkers die als eerste aan de beurt zijn, kunnen dan een weloverwogen keuze maken of ze zich laten vaccineren of niet."

06.00 - 10.000 minder banen voor startende jongeren na eerste coronagolf

Na de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren kans op een baan van minimaal drie dagen in de week ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name jongeren die afstudeerden aan het mbo, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers in het hoger onderwijs zijn de dupe geworden van de coronacrisis. Dat becijferde onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek met het Verwey-Jonker Instituut, op basis van data van het CBS.

05.44 - Registratie gevaccineerden in de zorg niet toegestaan

Voor de veiligheid van hun meest kwetsbare cliënten willen werkgevers in de ouderen- en gehandicaptenzorg het straks graag weten: wie van hun werknemers heeft zich heeft laten vaccineren en wie niet? Maar grote kans dat ze dat ze daar geen volledig overzicht over krijgen, meldt de Volkskrant. De Autoriteit Persoonsgegevens is duidelijk: "Een werknemer hoeft dat zijn werkgever niet te vertellen", zegt een woordvoerder van de privacywaakhond.

04.04 - 'Groot deel zorgpersoneel wil geen coronaprik'

Zorgmedewerkers willen zich niet zomaar laten inenten tegen het coronavirus. In een peiling onder ruim negenduizend werknemers van FNV zegt achttien procent nog te twijfelen, geeft dertien procent aan waarschijnlijk geen prik te halen en wil ruim een vijfde de inenting sowieso niet. Zorgmedewerkers die er niet positief tegenover staan voelen zich proefkonijnen of vinden het spannend als eerste aan de beurt te zijn, legt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong uit in het AD.

03.30 - EMA oordeelt over eerste coronavaccin voor EU

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt maandag met zijn oordeel over het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt. De verwachting is dat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

23.02 - Ministerie kijkt naar mogelijkheden gestrande Nederlanders in VK

Voor Nederlanders die vanwege de nieuwe variant van het coronavirus het Verenigd Koninkrijk niet uit kunnen, kijkt de regering naar mogelijkheden om ze te helpen. "In het bijzonder voor schrijnende gevallen", staat in een brief van de ministers Cora van Nieuwenhuizen, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt waar mogelijk en nodig (consulaire) bijstand.

