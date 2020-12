Coronanieuws: 410 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Tester Youssef ordent buisjes met daarin afgenomen coronamonsters (foto: Joris van Duin). vergroot

Ook op eerste kerstdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Marielle Bijlmakers & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

In de afgelopen 24 uur zijn 46 mensen opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, dat is er één minder dan gisteren.

Extra besmettelijke Britse variant coronavirus ook in Japan aangetroffen

Paus Franciscus wil dat coronavaccins eerlijk worden verdeeld

België eist dat mensen die de grens willen oversteken een negatieve coronatest overleggen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina

14.45 Truckers uit Berlicum zijn weer thuis, nadat ze in Engeland vastzaten

Bas Timmermans en zijn vier collega's zijn in de nacht van 24 op 25 december om half drie weer thuisgekomen, nadat ze eerder vast waren komen te staan in Engeland. Door de strengere coronaregels mochten ze Frankrijk niet meer in. Ze moesten een coronatest ondergaan en met de negatieve uitslag mochten ze verder. Inmiddels waren de snelwegen dicht en stonden er lange files. Lees hier hoe het uiteindelijk lukte toch om weer thuis te komen.

14.00 - Extra besmettelijke Britse coronavariant ook in Japan aangetroffen

In Japan zijn zeker vijf mensen besmet met de gemuteerde variant van het coronavirus die rondgaat in het Verenigd Koninkrijk. Drie Japanners testten positief na terugkeer uit het land. Japan hoopt de uitbraak te beteugelen door uitgebreid bron- en contactonderzoek.

13.30 - Koning Willem-Alexander pleit voor verdraagzaamheid en medemenselijkheid

De koning stond bij zijn kersttoespraak stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen en stak hem een hart onder de riem. "We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep", aldus de koning. "Misschien bent u moe van de manische meningenmachine en snakt u naar doodgewone vriendelijkheid. Ook de zachte stemmen verdienen het gehoord te worden", aldus de koning in zijn toespraak.

13.25 - Paus Franciscus wil vaccins eerlijk verdelen

Paus Franciscus heeft landen in zijn kerstboodschap opgeroepen hun coronavaccins te delen. Hij zei dat er "geen muren van nationalisme" gebouwd moeten worden tegen een viruspandemie "die geen grenzen kent. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje"

13.20 - Ruim 25 miljoen coronabesmettingen in Europa geregistreerd

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn in Europa ruim 25 miljoen besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat komt naar voren uit een telling van het Franse persbureau AFP. Dat maakt Europa de zwaarst getroffen zone in de wereld, nog voor Amerika en Canada, waar 19 miljoen mensen besmet zijn. In Azië zou het om 13 miljoen registraties gaan.

11.50 - Tips voor een kerstwandeling in coronatijd

De meubelboulevards zijn door corona dicht deze kerstperiode en veel mensen willen een wandeling in de natuur maken om een frisse neus te halen. Maar dan wordt het in de bossen weer te druk. Omroep Brabant heeft vijf tips voor een rustige(re) wandeling tijdens kerst.

11.35 - 46 Nieuwe coronapatiënten opgenomen in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 46 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen 410 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie. Drie coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal overleden. Zes patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. 46 Patiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen.

11.20 - PSV-trainer Roger Schmidt nam zijn moeder in huis

Dat vertelt de Duitser in een terugblik op omroepbrabant.nl op zijn eerste halfjaar als trainer van voetbalclub PSV. Hij kampte steeds met zieke basisspelers en dat bemoeilijkte zijn werk. Zelf hadden hij en zijn vrouw al corona gehad, daarom nam hij zijn moeder in huis "om haar te beschermen, dat is dan wel weer een voordeel", vertelt hij tegen PSV-watcher Job Willemse.

8.15 - Londen zet militairen in voor coronatests

De Britse regering stuurt op eerste kerstdag 800 extra militairen naar de zuidoostelijke regio Kent om coronatests af te nemen bij vrachtwagenchauffeurs die de oversteek naar het vasteland willen maken. Er waren al 300 militairen bezig met het afnemen van testen, meldt de BBC.

6.09 - Aantal coronabesmettingen in Duitsland gedaald

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur afgenomen tot 25.533 nieuwe gevallen. Een dag eerder kwamen er nog 32.000 nieuwe besmettingen bij. Er overleden het afgelopen etmaal 412 patiënten. Een dag eerder waren er dat nog bijna twee keer zoveel.

3.30 - België eist negatieve coronatest van buitenlanders

Nederlanders en andere buitenlanders die vanaf eerste kerstdag naar België gaan, moeten een negatieve uitslag van een coronatest kunnen tonen. De uitslag mag niet ouder zijn dan drie dagen en het geldt alleen voor mensen die van plan zijn om langer dan 48 uur in België door te brengen. Er zijn daarvoor speciale grenscontroles.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.