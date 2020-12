Coronanieuws: Negatieve test verplicht in België

Ook op eerste kerstdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

8.15 - Londen zet militairen in voor coronatests De Britse regering stuurt op eerste kerstdag 800 extra militairen naar de zuidoostelijke regio Kent om coronatests af te nemen bij vrachtwagenchauffeurs die de oversteek naar het vasteland willen maken. Er waren al 300 militairen bezig met het afnemen van testen, meldt de BBC.

6.09 - Aantal coronabesmettingen in Duitsland gedaald

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur afgenomen tot 25.533 nieuwe gevallen. Een dag eerder kwamen er nog 32.000 nieuwe besmettingen bij. Er overleden het afgelopen etmaal 412 patiënten. Een dag eerder waren er dat nog bijna twee keer zoveel.