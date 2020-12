Deelscooter in Eindhoven opgeblazen met zwaar vuurwerk: 'De brokstukken lagen op een flinke afstand'

Van de deelscooter in Eindhoven bleef weinig over (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Een deelscooter van het bedrijf GO Sharing is zondagnacht op de Bolomeystraat in Eindhoven met zwaar vuurwerk opgeblazen. Volgens een ooggetuige is dit het werk van meerdere jongeren.

"De jongeren staken zwaar vuurwerk af op de scooter", laat de ooggetuige weten. "De brokstukken lagen op een flinke afstand, dat duidt op een flinke klap."

Vlam vatten

Na de explosie van het vuurwerk vatte de scooter vlam. De brandweer heeft het vuur gedoofd. "Het risico bestond dat de accu’s door de hitte zouden gaan ontbranden."

Deelscootersbedrijven hebben regelmatig te maken met vandalisme. In Rosmalen werden eind oktober en begin november in korte tijd liefst tien deelscooters door brand verwoest. In Breda was het een kleine twee weken geleden twee nachten op rij raak.

