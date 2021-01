Vuurwerkknutselaar op vrije voeten, maar burgemeester mag zijn huis nog niet sluiten

Dozen vol illegaal vuurwerk in Vught (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Als het aan de burgemeester Van de Mortel lag, was de woning van de Vughtenaar die werd betrapt op het bezit van honderden kilo's zwaar illegaal vuurwerk allang gesloten. "De burgemeester zit er bovenop, maar het is wachten op het besluit van de rechter."

Toen op 19 december in het huis van de 46-jarige man en in een schuur bij de woning van zijn moeder honderden kilo's zwaar vuurwerk werd gevonden, wilde burgemeester Roderik van de Mortel zo snel mogelijk overgaan tot actie. De man ging in 2010 al in de fout toen hij een ontploffing veroorzaakte terwijl hij zelf vuurwerk aan het maken was.

Persbericht lag al klaar

"De burgemeester wilde de woning van de man voor drie maanden te sluiten. We hadden het persbericht al klaarliggen toen we hoorden van het besluit van de rechter", aldus woordvoerder Harald Beerens. De vrouw en het kind van de verdachte mochten voorlopig in de woning blijven. "Dan zijn de handen van de burgemeester dus gebonden. Maar de burgemeester blijft erbij dat dit echt niet kan. Hij zit erbovenop."

Volgens de woordvoerder probeert de gemeente het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. "Alle stukken zijn aangeleverd. We doen er alles aan om de vaart erin te houden en dat is ook waar de burgemeester op hamert. Maar we moeten nu even pas op de plaats maken. Het balletje ligt bij de rechter."

Hoe lang de gemeente Vught de woning aan de Hageland zal sluiten is nog niet bekend. "De beoordeling van de gemeente is afhankelijk van de uitspraak van de rechter en zal ook afhangen de eindrapportage van de politie.

