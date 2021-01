Open dag op een school voor middelbaar onderwijs: 'Anders, maar toch leuk en informatief'

Erwin Heuvelmans, docent mobiliteit en transport van het 'Munnikenheide', stond ook klaar om kinderen virtueel te woord te staan in zijn lesruimte (foto: Raymond Merkx). vergroot

Het valt allemaal niet mee. Voor scholen en aspirant-leerlingen. Toch vonden zaterdag verspreid over de provincie open dagen plaats voor kinderen die zich, met hun ouders, aan het oriënteren zijn op het middelbaar onderwijs. Hun nieuwe ‘grote’ school bezoeken is er door Corona voorlopig niet bij, maar met filmpjes en videobellen kom je een eind.

Dit was onder meer het geval bij het Munnikenheide College in Etten-Leur. Tal van leerkrachten zaten klaar om geïnteresseerde achtstegroepers tekst en uitleg te geven over hun school. Eén van de kinderen die zich op afstand een beeld probeerden te vormen, zat er niet zo mee dat ze van huis uit een virtuele rondgang door haar mogelijk volgende onderwijsvoorziening moest maken.

'Leuk en anders'

“Ik vind het wel leuk en grappig, maar”, erkent Mendy, “het is ook anders. Toch denk ik dat ik de informatie die ik wil of behoor te ontvangen, wel krijg.” Zij heeft haar keus dan ook al gemaakt: als het aan haar ligt, wordt ze aangemeld voor het Munnikenheide College.

Laurien de Keijzer zal er blij mee zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. “Ik mis vandaag de kinderen om me heen, anders was ik geen docent geworden. Toch denk ik dat we hier iets heel moois bedacht hebben, waardoor iedereen toch een compleet beeld kan krijgen. Zo is er een 360 graden-filmpje en kunnen kinderen op een klaslokaal of docent klikken”, vertelt de docente Nederlands, die uiteraard toch liever dingen van de school in het echt had wil laten zien. Dan zie je immers ook hoe (enthousiast) ouders en kinderen reageren, zo voegt ze eraan toe.

Bellen kan altijd

Gelukkig hebben enkele kinderen, toen ze nog in groep 7 zaten, al eens mee kunnen lopen in het schoolgebouw aan het Trivium. Directrice Wilma Scholtens hoopt dat dit in februari weer mogelijk is. Dan moeten de coronabeperkingen in het onderwijs wel versoepeld zijn. Ondertussen is ze ervan overtuigd dat de virtuele open dag toch voor veel kinderen deuren zal hebben geopend. En anders is er altijd nog een mogelijkheid, bijvoorbeeld voor (ouders van) kwetsbare jongens en meisjes of opvoeders die twijfelen, om ook na dit weekend contact op te nemen met de school.

