Johan Vlemmix heeft geen probleem met de avondklok: 'Ik kom toch al nergens'

De avondklok is nog niet ingegaan, of Johan Vlemmix heeft er al een liedje over. Woensdag staat er een persconferentie gepland waarin nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd en dus is dit het uitgelezen moment om een vrolijk nummer over de avondklok te lanceren, vindt Johan. Zelf heeft hij geen moeite met de maatregel: "Ik kom toch al nergens."

Janneke Bosch Geschreven door

“Kijk, zo’n avondklok daar kunnen we niets aan doen, maar dan kunnen we wel proberen om er in ieder geval een beetje positief naar te blijven kijken.”

"Ik heb het ritme van een ui."

Het viel nog bepaald niet mee om de videoclip erbij te maken, want Vlemmix heeft naar eigen zeggen 'het ritme van een ui'. En dan baart zelfs oefening geen kunst. “Ik heb twee uur zitten oefenen! Het ziet er nog steeds heel klungelig uit, maar dit is dus na twee uur oefenen. Het was zo erg, ik heb gewoon echt geen ritmegevoel.”

Zelf vindt hij zo’n avondklok nog best een goed idee. Zeker als je de problemen ziet met de hard oplopende besmettingen in bijvoorbeeld Engeland. “Je kunt bijna niet anders, en we willen er toch vanaf. Het is hetzelfde als met mensen die twijfelen of ze zich willen laten vaccineren. De ellende van corona is veel groter, denk ik dan.”

"Ik blijf altijd thuis, ook 's avonds."

Dus is Johan meestal gewoon thuis. “Ik hou rekening met alles. Ik blijf altijd thuis, ook ’s avonds. Ik kom eigenlijk nergens.” Behalve dan in de studio voor dit liedje. “En toen was iedereen van tevoren getest.”

