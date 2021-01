52 aanhoudingen na coronarellen in Den Bosch

De politie heeft tot nu toe 52 relschoppers opgepakt na de ongeregeldheden in Den Bosch. Grote groepen trokken maandagavond rellend en plunderend door de binnenstad. Zij lieten een spoor van vernielingen achter. "Het geweld was ongekend", zegt de politie.

Het gros van de relschoppers zijn tieners en twintigers. Het overgrote deel van hen komt uit 's-Hertogenbosch zelf en omliggende dorpen. Slechts een enkeling komt volgens de politie uit overige delen van Brabant of daarbuiten. "We hebben de overtuiging dat er snel meer aanhoudingen volgen", zegt de politie. "We hebben veel beeldmateriaal beschikbaar."

Burgemeester Jack Mikkers kondigde na de rellen direct een onderzoek aan, omdat het te lang duurde voor de ME in de stad aanwezig was. Dat kwam doordat de ME ook in andere steden actief was.