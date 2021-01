Twee mannen opgepakt na oproep om wapens mee te nemen naar rellen Eindhoven

Een luchtopname vanuit het Student Hotel tijdens de rellen. vergroot

De politie heeft twee mannen opgepakt die via sociale media hadden opgeroepen om wapens mee te nemen naar de rellen in Eindhoven. Ook riep het tweetal vooraf op om geweld te gebruiken tegen de politie. Afgelopen zondag waren urenlang hevige rellen in de stad.

Het gaat om een 26-jarige man uit Heerlen en een 44-jarige man uit Schinveld. De twee zitten nog altijd vast voor opruiing.

De politie maakte dinsdagmiddag ook bekend nog een 18-jarige jongen te hebben gepakt. Hij zou zondag met stenen hebben gegooid. De politie heeft hem herkend op de vele camerabeelden die tijdens de rellen gemaakt zijn. Hij werd maandagavond rond tien uur thuis in de kraag gevat.

Zondag werden ook al 62 relschoppers opgepakt in het centrum van Eindhoven. De helft daarvan zat maandagochtend nog vast. Onbekend is hoeveel mensen nu totaal nog vast zitten. De politie roept nogmaals op om camerabeelden te delen, in de hoop dat nog meer relschoppers gepakt kunnen worden.

Het ging er hevig aan toe in Eindhoven:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.