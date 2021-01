Komende twee weken noodverordening van kracht in Eindhoven

Foto: Omroep Brabant vergroot

De gemeente Eindhoven heeft opnieuw een noodverordening ingesteld. Deze duurt tot en met 9 februari, het einde van de avondklok.

Janneke Bosch Geschreven door

De gemeente stelt de noodverordening in vanwege de rellen van de laatste dagen en de geluiden dat het ook de komende tijd nog onrustig zal zijn in de stad.

"Uit politie-informatie blijkt dat de komende periode rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat personen de openbare orde willen verstoren," zo meldt de gemeente.

De noodverordening houdt in dat iedereen die mee wil doen aan mogelijke rellen, niet op openbare plekken mag zijn. Het is verboden stenen, stokken, metalen voorwerpen of brandbare stoffen bij zich te hebben. Er is een vuurwerkverbod in de hele stad, en een verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Veiligheidsrisicogebied

Daarnaast wordt de hele gemeente Eindhoven aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent in dat er overal in de stad preventief gefouilleerd mag worden door de politie.

De noodverordening gaat per direct in en duurt dus tot en met 9 februari.

In verschillende gemeenten in de provincie is een noodverordening van kracht. Ook in bijvoorbeeld Den Bosch werd eerder vandaag al een noodverordening afgekondigd in verband met mogelijke rellen. Ook in Breda, Rijen en Roosendaal werden maandagavond al noodverordeningen ingesteld.

Rellen in Eindhoven

Afgelopen weekend liep het in Eindhoven volledig uit de hand. Er werden winkels geplunderd, vernielingen gepleegd en politie werd bekogeld en belaagd door relschoppers. De ME moest ingrijpen en veegde onder meer het 18 Septemberplein schoon. Ook maandag hing er weer een dreigende sfeer in de stad. Opnieuw werd het 18 Septemberplein aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Door een massale politie-inzet in de binnenstad, bleef het uiteindelijk relatief rustig.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.