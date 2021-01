Minister Grapperhaus bezoekt de Graafsewijk na de rellen: 'Het is misdadig wat hier gebeurd is'

Grapperhaus geeft de eigenaar van De IJsbeer een elleboogje (foto: Omroep Brabant). vergroot

Met elleboogjes begroette minister Grapperhaus van justitie vrijdagmiddag bewoners en ondernemers van de Graafsewijk In Den Bosch. De minister wilde zelf zien maar vooral horen wat de impact is geweest van de rellen maandag. "Hé dat lijkt wel een verbrand silhouet van een auto op de weg", zegt hij tegen een agent. "Dat is het ook", antwoordt de politieman droogjes.

De minister kijkt op naar een huis dat uitkijkt op de zwartgeblakerde plek. "O, wat zonde. Zo'n nieuw huis en dan deze schade", zegt hij hardop. Een bewoner reageert: "Dat is mijn huis. Het duurt nog een week voordat alles gerepareerd is."

Grapperhaus bezocht de bewoners en ondernemers van de Bossche Graafsewijk:

Wachten op privacy instellingen...

Dan komt cafetaria De IJsbeer in beeld. Hier laten de barsten in de ruiten zien dat de relschoppers niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. "Het is al de zoveelste keer", zegt de eigenaar. De eerste keer werden we belaagd tijdens de rellen na de dood Pierre Bouleij. Toen volgde afgelopen Oudjaar met zwaar vuurwerk voor de deur en nu deze corona rellen en plunderingen."

'Wij houden van deze wijk'

Even is Grapperhaus stil na deze opsomming. "Maar, u laat zich er niet onder krijgen, toch?" "Nee wij houden van deze wijk. Wij gaan gewoon door", antwoordt de de eigenaar trots.

Ook even verderop straalt hoop bij basisschool de Kameleon die precies op de route van de relschoppers lag. "Bij ons is gelukkig maar één ruit gesneuveld. Kinderen zijn daar wel van onder de indruk", vertelt de directeur. "Veel kinderen hebben er toch veel van meegekregen want die wonen hier in de wijk."

Grapperhaus knikt begripvol. Voordat hij iets kan zeggen, zegt de directeur dat ze zo blij is met het laatste nieuws dat de basisscholen zo snel mogelijk weer opengaan. "Dan komt er bij velen weer wat rust en regelmaat." Grapperhaus hoopt dat het inderdaad allemaal snel open kan. "Ik heb me wel verbaasd over de ouders die hun kinderen laten rellen. Dat waren geen basisschoolleerlingen, maar wel veel tieners. Een zorgelijk gegeven."

"Ouders, waar waren jullie tijdens de rellen?"

Na nog wat persoonlijke gesprekjes wil Grapperhaus in het algemeen nog wel even iets kwijt. "Ik ben onder de indruk van de kracht van deze Bosschenaren. Ik vraag me wel af: ouders, waar waren jullie tijdens de rellen? En de relschoppers gaan hard aangepakt worden. Als de verzekering niet alles dekt, zal de overheid hulp bieden, maar wij gaan dat weer verhalen op de relschoppers. Het is misdadig wat er gebeurd is en daarnaast schandalig. We vechten samen tegen corona en dan ga je rellen en plunderen. Schaam je!"

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.