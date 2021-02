West-Brabantse scholen op de vingers getikt door ministerie: deuren toch open vanaf woensdag

Foto: Wikimedia. vergroot

De 31 basisscholen in de regio Bergen op Zoom van koepel Lowys Porquin gaan toch woensdag al open. Dat heeft de scholenkoepel besloten na aandringen van het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie. Eerder liet het bestuur van de scholenkoepel weten de deuren tot na de carnavalsvakantie dicht te houden.

Lowys Porquin gebruikt maandag 8 februari en dinsdag 9 februari om de lessen voor te bereiden. Op die twee dagen wordt dus ook geen onderwijs op afstand gegeven.

Voorzitter Stéphane Cépèro zei donderdag tegen Omroep Brabant dat de scholen te weinig tijd hebben om goed en veilig onderwijs te organiseren.

Om te bepalen welke leraren nu les kunnen geven, wordt geïnventariseerd of ze in een risicogroep vallen. Dat schrijft het schoolbestuur nu in een brief aan de ouders. Ook wordt gekeken of gezinsleden van de docenten in een risicogroep vallen.

Voor iedere school wordt een apart plan van aanpak gemaakt.

Een andere Brabantse school, het Palet in Hapert houdt de scholen wel gesloten. "We zijn alleen open voor noodopvang en buitenlandse leerlingen", zegt schooldirecteur Gerard Smetsers. Een woordvoerder van de Onderwijsinspectie bevestigt dat Het Palet dicht mag blijven.

"Of een school open moet of dicht mag blijven, is maatwerk. Er zijn regels opgesteld waar de scholen en wij naar kijken", zo zegt de woordvoerder.

"De school is open, tenzij…", zo staat in de regels. Scholen mogen dicht blijven als het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft. Ook mag een school dicht blijven omdat het organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

Op Het Palet hebben al tien kinderen een besmetting met het coronavirus gehad. De gemeente telt een hoge besmettingsgraad. En acht leerkrachten hebben corona gehad. Nog een paar docenten zijn nog steeds ziek.

"De situatie bij Het Palet is heel anders dan die bij de scholen van de Lowys Porquinstichting (LPS)", zegt de Onderwijsinspectie. Details geeft de inspectie niet maar voor alle 31 scholen hetzelfde besluit tot sluiting nemen, mag volgens de regels in ieder geval niet omdat het dan geen maatwerk is.

Als de Onderwijsinspectie niet had ingegrepen bij de Lowys Porquinstichting, had mogelijk de rechter dat gedaan. Verschillende ouders waren bezig met de voorbereiding van een kort geding, waarvoor al contacten met in onderwijsrecht gespecialiseerde ouders waren gelegd. Dat kort geding is nu van de baan. "Maar mocht het bestuur besluiten om de scholen later opnieuw dicht te houden, komt het mogelijk alsof tot een proces", aldus de boze ouders.

Stéphane Cépèro, bestuursvoorzitter van de Lowys Porquinstichting, was niet bereikbaar voor een reactie.

