Gemeenten teleurgesteld in basisscholen die dicht blijven, maar besluit staat vast

De wethouders van de gemeenten waar de Lowys Porquinstichting 31 basisscholen heeft, zijn teleurgesteld in het besluit om alle basisscholen maandag dicht te houden. Wethouder Lars van der Beek uit Woensdrecht laat weten dat een overleg donderdagmiddag tussen het schoolbestuur en de betrokken gemeenten niks heeft opgeleverd.

De 31 basisscholen die vallen onder de Lowys Porquinstichting blijven dicht, omdat 'niet duidelijk is of en hoeveel medewerkers en leerlingen gevaar lopen', zo meldde de stichting in een brief aan de ouders.

Van der Beek was verrast toen hij het nieuws hoorde. "Ik dacht: wat gebeurt hier nou, is dit wel verstandig?" Dit kwam ook omdat hij het nieuws via via vernam, en dus niet direct van het bestuur.

Volgens de wethouder is de impact van de beslissing groot. Het zorgt voor onrust en zorgen bij ouders, die gehoopt hadden dat hun kinderen maandag weer naar school konden. "Als wethouder zie ik de maatschappelijke onrust die nu ontstaat. Ik vind, en ik zeg het nu genuanceerd, dat je dat als bestuur mee had kunnen laten wegen", zo laat hij aan Omroep Brabant weten. "Ik had dit niet zo gedaan."

Donderdagmiddag hebben de onderwijswethouders van Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en het Zeeuwse Tholen overleg gehad met het schoolbestuur. Dat heeft niets opgeleverd. "Ze spreken van een gevoel van onveiligheid bij hun docenten en ouders. Voor een aantal zaken kan ik wel begrip opbrengen, maar de impact is zo groot dat we toch gevraagd hebben het besluit nog eens te heroverwegen."

Dat is dus zonder resultaat gebleken, de school houdt voet bij stuk. De onduidelijkheid over de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten speelt voor het bestuur een grote rol. "Hoe besmettelijk zijn deze varianten? Hoe besmettelijk zijn kinderen hierdoor? We krijgen niet duidelijk of en hoeveel onze medewerkers en leerlingen gevaar lopen", zo schreven ze in de brief.

Van der Beek wilde donderdag van het bestuur weten wanneer ze wel weer open kunnen. "Dat is onbekend, ze wisten het niet. Kan het misschien na carnaval? Ook dat wisten ze niet." Volgens Van der Beek zit er niets anders op dan het besluit te respecteren. "Juridisch hebben we hier geen zeggenschap in."

Voorzitter Stéphane Cépèro van scholenkoepel Lowys Porquin laat aan Omroep Brabant weten dat hij verwacht dat de scholen na de carnavalsvakantie wél weer open kunnen. "Onze leerkrachten krijgen de opdracht om volgende week samen met het hele team ervoor te zorgen dat ze de maandag na de voorjaarsvakantie open kunnen."

Cépèro zegt dat de scholen onder zijn bestuur te weinig tijd hebben om kinderen per maandag 8 februari al goed en veilig onderwijs te bieden. "Ik ga ervanuit dat we na de vakantie weer met zijn allen naar school kunnen. Dat is mijn grootste doel."

