Basisschool sluit na twee dagen alweer de deuren vanwege coronabesmetting

Twee dagen nadat de scholen weer open mochten sluit basisschool De Bukehof in Oudenbosch alweer de deuren. De reden: een leerling blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Omdat het kind voor de schoolopening de noodopvang bezocht, heeft het zoveel andere kinderen gezien dat een contactonderzoek niet meer mogelijk is.

De Bukehof blijft daarom de hele week dicht. De noodopvang blijft wel open. Volgende week is het voorjaarsvakantie, daarna hoopt Polman de school weer te openen. “We waren zo blij met de opening, de school dan weer sluiten doen we liever niet. Maar het virus is groter dan wij.”

Tot twijfels over de vraag of de heropening wel zo slim was leidt het in ieder geval niet. “Er is goed over de heropening nagedacht, door de overheid, het RIVM, de PO raad, ik ben een beetje klaar met alle meningen hierover. We handelen gewoon naar de richtlijnen”, zegt Polman er over.