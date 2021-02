Willy en René maken zich zorgen over PSV: 'Schmidt moet er geen speeltuin van maken'

PSV'er Mohamed Ihattaren moest tegen ADO Den Haag op de bank beginnen (foto: ANP/Maurice van Steen). vergroot

"De wisselingen zijn absurd aan het worden." Zo reageert Willy van de Kerkhof maandagochtend na het gelijkspel (2-2) zaterdag van PSV in Den Haag tegen ADO. Nu liet trainer Roger Schmidt van PSV Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren op de bank beginnen. Een poging om alle spelers tevreden te houden, vraagt Willy zich af. "Maar dat kan in het topvoetbal niet."

Sandra Kagie Geschreven door

Schmidt moet wat Willy van de Kerkhof betreft kiezen voor acht of negen basisspelers die hij altijd opstelt. Dan krijg je volgens hem 'een betere verstandhouding in het elftal'. "Nu begin ik me toch zorgen te maken", verzucht hij maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. De wedstrijd tegen ADO noemt hij 'dramatisch om te zien'. Dit gezien de vele kansen die de Eindhovenaren misten.

"Ihattaren begint tegen ADO gewoon weer op de bank. Onbegrijpelijk."

René is het als het gaat over de vele wisselingen in het elftal van PSV eens met zijn broer. "Hij moet er geen speeltuin van maken", doelt hij op de steeds weer andere keuzes van trainer Schmidt. Hij noemt het voorbeeld van Ihattaren. Woensdag in zijn ogen tegen Ajax, dat PSV uitschakelde voor de beker, 'nog een van de uitblinkers'. "Maar hij begint tegen ADO weer gewoon op de bank. Onbegrijpelijk", stelt René.

Voor René is het nog niet zover dat Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, moet ingrijpen. Maar hier denkt zijn broer anders over. "Gerbrands moet geen opstelling bepalen", zegt hij. Maar de algemeen directeur moet wat hem betreft 'wel om duidelijkheid vragen'.

"PSV moet ingrijpen", zegt hij. "De beste spelers moeten spelen. Het is, zoals René zegt, een speeltuin aan het worden. Als je goed speelt, weet je nog niet of je de volgende wedstrijd speelt. En dat is niet goed voor het zelfvertrouwen van spelers."

"Zolang je tweede staat, moet je je mond houden."

Dat Schmidt commentaar blijft leveren op de arbitrage, valt ook de broers op. René is er duidelijk over: "Hij moet met zijn elftal bezig zijn, niet met de scheidsrechters. Als je bovenaan staat, heb je wat te vertellen. Maar zolang je tweede staat, moet je je mond houden."

RKC deed vrijdagavond thuis in Waalwijk goede zaken tegen FC Emmen, stellen de broers. De 1-0 winst leverde de Waalwijkers drie belangrijk punten op in de strijd tegen degradatie.

Willem II tot slot speelde in de ogen van Willy tegen Feyenoord een goede eerste helft. Maar in de tweede helft bleken de Rotterdammers in de eigen Kuip volgens hem 'duidelijk een maat te groot'. Door de 5-0 nederlaag blijven de Tilburgers bij de onderste drie staan. Net als ADO Den Haag hebben de Tilburgers nu 13 punten uit 21 wedstrijden.

