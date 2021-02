Zonder mondkapje naar de biologische winkel? 'De meeste personeelsleden dragen ze ook niet'

Een Ekoplaza winkel in Eindhoven (Foto: Collin Beijk) vergroot

In veel biologische winkels gaat men soepeler om met de mondkapjesplicht, zo blijkt uit diverse signalen en een rondgang van Omroep Brabant. Bij meerdere vestigingen van het Brabantse Ekoplaza (83 winkels waarvan 9 in onze provincie) is het officieel beleid om klanten zonder mondkapje hier niet op aan te spreken. ‘Om privacyredenen’, zo geven de ondernemers aan.

Een woordvoerder van de keten met het hoofdkantoor in Veghel ontkent dit: “We hanteren een strenge mondkapjesplicht en spreken winkels die hier niet in meegaan op aan.”

De houding van de Ekoplaza filialen is opvallend, want eerder werd er al hard ingegrepen bij een kaaswinkel in Eindhoven en een restaurant in die stad omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Lief personeel

Op social media maken veel klanten melding van het soepele beleid. “In de Ekoplaza kreeg ik 'thumbs up' van het personeel en te horen dat ze het stoer vindt dat ik zonder mondkapje winkel", schrijft Marielle op Facebook. Miquel meldt op 2 december, één dag na het ingaan van de mondkapjesplicht: “Bij de Ekoplaza in Nijmegen hoef je geen mondkapje te dragen. De meeste personeelsleden dragen ze ook niet.”

Mirella: “Het personeel van de Ekoplaza is ook zo lief. Ze zeggen er niks van, en kijken ook niet raar als je geen mondkapje draagt. Ze zijn heel relaxt.” Dat is ook de ervaring van onze verslaggever. Hij bezocht zonder mondkapje vier winkels in de regio en werd nergens aangesproken, ook niet toen hij zelf contact zocht met het personeel. Dat personeel droeg overigens wel een mondkapje.

Medische redenen

Bij Gezondheidswinkel Broeders in Oosterhout, een van de afhaalpunten van Ekoplaza, laten ze de klanten ook vrij. “Bij ons mogen ze zonder mondkapjes binnen, omdat wij ook veel klanten hebben die vanwege gezondheid bij ons komen.” Eventuele boetes zijn wel voor de klant zelf.

Andere vestigingen melden op Facebook dat ze klanten niet aanspreken om privacyredenen. “Als klant kun je weigeren een mondkapje te dragen. Je kunt hiervoor o.a. een medische reden hebben. De privacywetgeving maakt dat wij niet naar de reden gaan vragen”, zo schrijven meerdere ondernemers in een bericht op Facebook. Een Ekoplaza filiaal in Eindhoven hanteert hetzelfde argument.

Geen ‘eigen beleid’

Hans van Mierlo van Ekoplaza ontkent stellig dat dit algemeen beleid is. “We hanteren een mondkapjesplicht, zelfs al vóór 1 december toen het wettelijk verplicht werd”, zo laat hij desgevraagd weten.

Van Mierlo geeft wel aan dat handhaven eigenlijk geen taak van winkeliers is, maar toch doet Ekoplaza haar best. “We spreken mensen zeker aan als ze geen mondkapje dragen.” De geluiden van winkels met een ‘eigen beleid’ herkent hij niet. “Als winkels niet meegaan in de mondkapjesplicht dan spreken we ze hier op aan. Klanten zonder mondkapje worden hoe dan ook aangesproken.”

