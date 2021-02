Sabine houdt haar hart vast voor nóg meer coronapatiënten

Wachten op privacy instellingen... Sabine Wittens, arts op de spoedeisende hulp van het ETZ (foto: Sabine Wittens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Brabant Hou Vol 18 feb

Bijna een jaar nadat de eerste coronapatiënt bij arts Sabine Wittens van het ETZ werd gebracht, kijkt ze terug op alweer een bewogen week. Een week met veel discussie en onduidelijkheid over de avondklok, terwijl ze ondertussen haar hart vasthoudt voor wat er nog komen gaat. “De modellen van het RIVM laten een snelle stijging zien. Dat is echt geen fijn vooruitzicht voor ons.”

Janneke Bosch

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij.

"Als dokter zeg ik: we moeten er alles en alles aan doen om te zorgen dat mensen minder makkelijk besmet kunnen worden."

Als arts krijgt Sabine regelmatig de vraag wat ze nou vindt van die avondklok. Ze vindt het lastig om daar antwoord op te geven. “Als dokter zeg ik: we moeten er alles en alles aan doen om te zorgen dat mensen minder makkelijk besmet kunnen worden. Maar als mens hoop ik zelf ook meer vrijheid te krijgen. Ook voor ondernemers en bedrijven, zodat ze weer hun normale werk kunnen doen.”

Het is een duivels dilemma. “Gelukkig is het niet mijn afweging, maar is het aan de politiek.”

Ondertussen houdt de Tilburgse arts haar hart vast voor wat er komen gaat. De modellen van het RIVM voorspellen een stijging van het aantal coronapatiënten. Dat betekent dat het nóg drukker zal worden bij Sabine in het ziekenhuis. “Het is echt geen fijn vooruitzicht voor ons. Die stijging heeft alles te maken met de Engelse variant. Mensen worden er zieker van en hij lijkt ook dodelijker dan de variant die we eerder in Nederland zagen.”

"We doen er alles aan om te voorkomen dat we moeten kiezen welke patiënt naar de ic kan."

Maar het ziekenhuis is voorbereid, vertelt ze. Er liggen protocollen klaar die ervoor moeten zorgen dat de situatie niet volledig uit de hand loopt. “Ik denk dat we er alles aan doen om te voorkomen dat we in een situatie terecht komen dat we moeten kiezen welke patiënt op de ic terecht kan.” De komende dagen zijn daarvoor cruciaal, denkt ze. “Komende week zullen we zien welke kant we opgaan.”

Het is voor Sabine onvoorstelbaar dat het inmiddels bijna een jaar geleden is dat ze die eerste patiënt zag, bij haar in het ziekenhuis. “Jongens, het is toch bijna niet te geloven dat we al een jaar in deze situatie zitten. Al bijna een jaar dag in, dag uit. Al die protocollen. Alle veranderingen.” Ze moet ervan zuchten. “Heel veel sterkte voor iedereen. Stay safe.”

