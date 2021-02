Coronanieuws: iets minder coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, zes doden afgelopen etmaal

Foto: Omroep Brabant. vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen liggen maandag 300 coronapatiënten, vier minder dan zondag.

Het voorbije etmaal overleden zes coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Ondernemers reageren furieus op het versoepelingsplan van minister Hugo de Jonge.

13.15 - 'EasyJet wil bemanning verplichten tot coronatesten'

EasyJet wil piloten en stewardessen verplichten coronatesten te ondergaan. Dat zegt de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC), die daarom gesprekken met de luchtvaartmaatschappij over het testen van bijvoorbeeld stewardessen abrupt heeft afgebroken.

Volgens de vakbond zou het testbeleid te allen tijde gebaseerd moeten zijn op vrijwillige keuzes van werknemers. Een verplichting tot een coronatest zou juridisch gezien niet eens kunnen, stelt de VNC.

12.50 - Alleen familieleden bij begrafenis Britse coronaheld Tom Moore

De begrafenis van Tom Moore op zaterdag 27 februari kan door de coronaregels alleen worden bijgewoond door acht familieleden. De Britse oorlogsveteraan Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, overleed begin februari aan het coronavirus.

Hij werd vlak daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens zijn familie al een tijdje een longontsteking. Daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen COVID-19. De dochters van Moore, Lucy en Hannah, maakten maandag bekend dat het afscheid in besloten kring wordt gehouden. Daar zijn ook de vier kleinkinderen van de oorlogsveteraan bij.

12.14 - Politie schrijft 6436 avondklokboetes uit

De politie heeft afgelopen week 6436 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. De politie beëindigde afgelopen weekend 96 illegale feesten. Ook zijn er 285 boetes uitgedeeld aan mensen die het verbod op groepsvorming hebben overtreden, maakte de politie maandag bekend. Er zijn 383 mensen die een waarschuwing kregen omdat ze de coronamaatregelen negeerden, zoals het houden van anderhalve meter afstand van elkaar.

11.39 - Corona-uitbraak UMCG eist dode

De uitbraak van het coronavirus in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), die vorige week werd vastgesteld, heeft inmiddels een patiënt het leven gekost. Intussen is het aantal besmettingen onder patiënten en personeel opgelopen tot 52 in totaal, 24 patiënten en 28 medewerkers.. Het gaat hier om de 'Britse' variant van het virus, die nog besmettelijker is dan de gangbare.

11.23 - Onderwijsbond blij met perspectief voor leerlingen, ondanks zorgen

Dat het kabinet een begin wil maken met het heropenen van de middelbare scholen 'biedt perspectief voor leerlingen', reageert de Algemene Onderwijsbond (AOb). De bond is daar blij mee, maar benadrukt wel dat maatregelen nodig blijven om het risico op coronabesmettingen te beperken. "De zorgen over de gezondheid van personeel zijn nog altijd groot", zegt een woordvoerder van de AOb.

11.11 - Driehonderd coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen bevonden zich maandagochtend driehonderd coronapatiënten, vier minder dan zondag. Dat maakte het ROAZ maandagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur werden zestien nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Zes coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal. Vier patiënten werden overgeplaatst en achttien coronapatiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen.

11.08 - Leider Mathieu van der Poel verlaat UAE Tour na positieve test staflid ploeg

Mathieu van der Poel gaat deze maandag niet meer van start in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de UAE Tour. Dit nadat een staflid van zijn ploeg positief heeft getest op corona. Dit meldde Wielerflits maandagochtend.

10.20 - AstraZeneca levert komende twee weken minder vaccins dan beloofd

Farmaceut AstraZeneca levert de komende twee weken minder vaccins aan lidstaten van de Europese Unie dan beloofd. Voor Nederland gaat het om ruim 217.000 doses, die later zullen arriveren.

Vanaf volgende week maandag kunnen er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen vaccins worden geleverd aan priklocaties van de GGD, aan huisartsen en aan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. De oorzaak van de vertraging is niet meegedeeld.

Reeds geplande prikafspraken, tot en met 14 maart, blijven staan. Nieuwe afspraken worden voor deze periode voorlopig niet ingepland, aldus het RIVM.

05.30 - Aantal coronagevallen België stijgt weer

In België raken dagelijks gemiddeld weer meer dan tweeduizend mensen besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging van vijf procent. De dalende trend die zich al een tijdje doorzette, en die de afgelopen dagen stagneerde, lijkt daarmee gekeerd.

Naast het aantal besmettingen stijgen ook de ziekenhuisopnames weer, met vier procent in de afgelopen week, tot gemiddeld 123 per dag.

03.30 - Coronanoodsteun ook beschikbaar voor dierentuinen

Dierentuinen die de poorten gesloten moeten houden, maar intussen wel alle dieren moeten verzorgen en de verblijven moeten onderhouden, kunnen vanaf maandag een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet kreeg vorige week toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten. Voor het steunpakket was eerder al 39 miljoen euro gereserveerd.

03.30 - Minister komt burgemeesters bijpraten over verkiezingen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken komt de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag bijpraten over de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand. Ze gaat onder meer in op de manier waarop gemeenten deze verkiezingen veilig kunnen organiseren binnen de geldende coronamaatregelen, laat een woordvoerster van het beraad weten.

01.32 - Ondernemers woest over plan Hugo de Jonge

Ondernemers reageren in De Telegraaf furieus op het plan van minister Hugo de Jonge voor een versoepeling van de coronamaatregelen en de brief van premier Mark Rutte waarin hij bedrijven oproept 'nog even vol te houden'. Dat voorgesteld wordt om evenementen mogelijk te maken, maar winkels en horeca dicht te houden, getuigt volgens Koninklijke Horeca Nederland van 'een totaal gebrek aan empathie'. Winkeliersvereniging INretail sluit zich hierbij aan.

00.01 - Aantal zorgmedewerkers neemt verder toe

Het aantal werknemers in de zorg neemt al ruim drie jaar toe en die ontwikkeling zette door in het derde kwartaal van 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zorgsector staat sinds begin vorig jaar onder grote druk vanwege de uitbraak van het coronavirus, waardoor het ziekteverzuim opliep. In het derde kwartaal van 2020 kwamen er per saldo 34.000 medewerkers bij in de zorg vergeleken met een jaar eerder. In het tweede kwartaal 28.000.

