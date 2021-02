Coronanieuws: 'Ondernemers woest over plan Hugo de Jonge'

Minister Hugo de Jonge (foto: Omroep Brabant). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Ondernemers reageren furieus op het plan van minister Hugo de Jonge met zijn ideeën over een versoepeling van de coronamaatregelen.

Dierentuinen kunnen vanaf maandag een beroep doen op overheidssteun.

Het aantal werknemers in de zorg neemt al ruim drie jaar toe en die ontwikkeling zette door in het derde kwartaal van 2020.

03.30 - Coronanoodsteun ook beschikbaar voor dierentuinen

Dierentuinen die de poorten gesloten moeten houden maar intussen wel alle dieren moeten verzorgen en de verblijven moeten onderhouden, kunnen vanaf maandag een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet kreeg vorige week toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten. Voor het steunpakket was eerder al 39 miljoen euro gereserveerd.

03.30 - Minister komt burgemeesters bijpraten over verkiezingen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken komt de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag bijpraten over de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand. Ze gaat onder meer in op de manier waarop gemeenten deze verkiezingen veilig kunnen organiseren binnen de geldende coronamaatregelen, laat een woordvoerster van het beraad weten.

01.32 - Ondernemers woest over plan Hugo de Jonge

Ondernemers reageren in De Telegraaf furieus op het plan van minister Hugo de Jonge voor een versoepeling van de coronamaatregelen en de brief van premier Mark Rutte waarin hij bedrijven oproept 'nog even vol te houden'. Dat voorgesteld wordt om evenementen mogelijk te maken maar winkels en horeca dicht te houden, getuigt volgens Koninklijke Horeca Nederland van 'een totaal gebrek aan empathie'. Winkeliersvereniging INretail sluit zich hierbij aan.

00.01 - Aantal zorgmedewerkers neemt verder toe

Het aantal werknemers in de zorg neemt al ruim drie jaar toe en die ontwikkeling zette door in het derde kwartaal van 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zorgsector staat sinds begin vorig jaar onder grote druk vanwege de uitbraak van het coronavirus, waardoor het ziekteverzuim opliep. In het derde kwartaal van 2020 kwamen er per saldo 34.000 medewerkers bij in de zorg vergeleken met een jaar eerder. In het tweede kwartaal 28.000.

