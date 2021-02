Toptransfer voor wijnkenner Remon van de Kerkhof: 'Gaat in competitie van Messi en Ronaldo spelen'

Wachten op privacy instellingen... Sommelier Remon van de Kerkhof vertrekt over een paar weken richting Sydney (foto: Rogier van Son) Volgende Vorige vergroot 1/2 Toptransfer voor wijnkenner Remon van de Kerkhof

Een mooie transfer voor sommelier Remon van de Kerkhof. De wijnkenner verruilt tweesterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre voor een driesterrenrestaurant in Sydney. ''Ik werk hier met heel veel liefde, voor iets anders was ik ook niet weggegaan.''

Remon is de zoon van oud-profvoetballer René van de Kerkhof. Waar René alles weet van voetbal, zijn er voor zijn zoon weinig tot geen verrassingen op het gebied van wijnen. ''Ik heb vaak al aan een paar woorden genoeg om toch al een beetje te weten waar de gast zin in heeft op dat moment.''

''Het zit op de 24ste verdieping met uitzicht op de Harbour Bridge en de Opera van Sydney.’’

Als sommelier geeft hij zijn gasten advies over welke wijn het beste past bij welk gerecht, maar is hij ook de gastheer. Nu is hij nog een paar weken bij De Treeswijkhoeve, zonder gasten. Straks werkt hij bij een restaurant van sterrenchef Clare Smyth, die een kopie van het driesterrenrestaurant uit Londen heeft laten maken in hartje Sydney.

Het nieuwe restaurant komt in een groot hotel met casino en nog negen andere restaurants. ''Clare Smyth wordt wel de kers op de taart. Het zit op de 24ste verdieping met uitzicht op de Harbour Bridge en de Opera van Sydney.’’

Daar gaat hij leiding geven aan zeven andere sommeliers. En omdat het een nieuw restaurant is, moet hij de wijnkelder zelf nog met heel veel wijnen gaan opbouwen. ''We proberen rond de 2000 tot 2500 wijnen op de kaart te zetten.'' Of hij die allemaal zelf moet gaan proeven? ''Laten we het hopen, toch?'', zegt hij resoluut.

''Dit is de world cup.’’

Remon is niet wereldvreemd in Australië. Zijn man komt daar vandaan en ze hebben er al eerder gewoond. Het is voor hem dan ook een soort van thuiskomen. Als de vraag gesteld wordt met welke voetbalclub we zijn transfer mogen vergelijken, begeven we ons bij de roodwitte familie op glad ijs: ‘’Dat is een gevaarlijke vraag'', antwoordt de wijnkenner die niets met voetbal heeft. ''Ik ben verplicht om PSV te zeggen. Dit is de world cup.’’

Vader en voetbalanalist René van de Kerkhof is apetrots. Hij maakt in bovenstaande video een vergelijking met Messi en Ronaldo.

