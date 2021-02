Meer besmettingen en toch versoepelen: ‘Medisch gezien wil je dit niet'

Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart Voor Brabant. vergroot

Het lijkt zo tegenstrijdig: slechts enkele uren voordat demissionair premier Rutte en minister De Jonge versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigden, hoorden we nog dat de besmettingscijfers weer gestegen waren. Is versoepelen dan wel zo slim? Vanuit medisch oogpunt zeker niet, zegt voormalig hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant, Jos van de Sande.

Janneke Bosch Geschreven door

"Het gemiddelde stijgingspercentage was deze week 18 procent, vorige week was dat nog 2 procent", begint Van de Sande. Brabant staat er wat coronacijfers betreft niet goed voor. "Zuidoost-Brabant al helemaal niet. Die regio staat op de derde plek als je kijkt naar het aantal positieve testen." Kun je dan nu wel gaan versoepelen? "Het blijft verschrikkelijk oppassen. Vaccinaties zijn onze enige reddingsboei, en die is nog te ver weg."

"Je voelt gewoon dat de spanning in de samenleving stijgt."

Toch heeft Van de Sande wel begrip voor de keuze van het kabinet om nu toch een aantal maatregelen te versoepelen. "Want er ontstaan intussen nieuwe problemen. Wat ik eerder nooit zo bekeken heb, is hoe afhankelijk je bent van de goodwill van de bevolking. Als het kabinet nu niets doet, krijg je gigantische problemen. Niet alleen krijgen mensen psychische klachten van deze situatie, maar je voelt gewoon dat de spanning in de samenleving stijgt."

Dus snapt hij deze politieke keuze. "Ik heb zelf nooit te maken gekregen met het gevoel dat grote groepen van de bevolking niet meer achter je staan. Het is nu misschien niet de grootste groep, maar wel een grote. Dus ik snap de politiek wel. Het zijn niet alleen de verkiezingen die meespelen, maar ook het gevoel: 'we moeten iets'."

"Ik ben blij dat ze de avondklok niet afschaffen. Ik denk dat die echt effect heeft."

Al is het medisch gezien, niet verstandig. "Het is net te vroeg. En uiteindelijk hebben we onszelf ermee. En juist de beroepen die het meest snakken naar versoepeling, die zullen op deze manier het langst dicht blijven. Die benadeel je extra. En dat doen we met z’n allen."

Van de Sande is blij dat de avondklok voorlopig gehandhaafd blijft. "Daarop zit ook een grote sociale controle. Ik ben blij dat ze die niet afschaffen. Ik denk dat dat echt effect heeft." Minder effecten ziet hij bij de regel dat er nog maar één persoon op bezoek mag komen. "Ik geloof dat veel mensen zich daar niet goed aan houden. Terwijl: je moet eigenlijk bij élk contact overwegen of dat wel noodzakelijk is."

Want er is nog een lange weg te gaan, denkt Van de Sande. "We zijn als volkje niet heel verstandig. Als we gedisciplineerder waren, zouden we het een stuk sneller onder controle hebben."

